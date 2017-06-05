Rocket League, 2. Yılı Anısına Anniversary Update Güncellemesi İle Geliyor

30 milyon aktif oyuncusu ile Rocket League, ikinci yıldönümünü önümüzdeki ay kutlamaya hazırlanıyor. Psyonix, ikinci yıl anısına Rocket League Şampiyonası Serisi Üçüncü Olayı’nda oyuna yeni bir ücretsiz güncelleme geleceğini duyurdu.

‘Anniversary Update’ olarak adlandırılan güncelleme, oyuna yepyeni bir arena olan Champions Field’ı getiriyor. Bu parlak aydınlatılmış standart harita, tüm bu yumurta şekilli izleyiciler için üç katlı oturma ile aşağıda görülen yeni römorkla sergilenmekte. Eklendikten sonra, oyunda mevcut olan tüm listelerde harita tamamen dönüşümlü olacak ve tamamen ücretsiz olacak.

Güncel oyunda zaten mevcut olan Battle-Cars ürün yelpazesine eklenen güncelleme, yeni Overdrive Kasası ile sağlanacak olan iki yeni Animus GP ve Centio V17’yi tanıtacak. Battle-Cars’a ek olarak, bu sandıklara tekerlekler, çıkartmalar ve ayrıca Black Market öğeleri de dahil olacak ve kullanılacak.

Güncelleme ayrıca, gelecekte daha fazla bilgi yayınlamayı vaat eden yeni Rocket League Radio özelliği için bağımsız Canadian müzik etiketi Monstercat’ten 18 yeni müzik parçası da ekleyecek.

Rocket League Anniversary Update Güncellemesi 5 Temmuz’da yayınlanacak ve bu Rekabetçi Sezon 5’in başlangıcını işaret ediyor.