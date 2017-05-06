Rocket League Ücretsiz Oynanacak. İşte Detaylar

Oyun dünyasının farklı yapımlarından biri olarak değerlendirilen ve farklı yapımlardan biri olmasına karşın kendi oyun kitlesini oluşturan Rocket League başarısını adeta katladı. Amatör oyun ruhu ile yayınlandığı belirtilen oyunun aldığı geliştirmeler ise yapımın giderek yükselmesini sağladı. Sürekli yeni oyuncular kazanan yapım bu ilginin karşılığında ise ara ara sürpriz haberleri ile gündeme geliyor. Bugün itibariyle yapımdan benzeri bir sürpriz haberi daha geldi. Bu kez oyunun ücretsiz verileceği açıklandı.

Rocket League Ne Kadar Süre Ücretsiz Oynanabilecek?

Artık kendi kullanıcı kitlesi oluşan oyunun dün yapılan bir açıklama sonrasında ücretsiz olarak oynanabileceği belirtildi. Elbette oyun bundan sonra ücretsiz değil. He zaman olduğu gibi bu kez de oyunun süre sınırlamalı olarak ücretsiz olduğu açıklandı.

Doğrudan Steam üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan oyunun ücretsiz olarak geçerli olacağı zaman ise hafta sonu. Cuma akşamından Pazartesi sabahına kadar hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek olan Rocket League tüm oyuncular tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek. Süre ise dediğimiz gibi sadece 2 gün olarak açıklandı.

Rocket League Ücretsiz Oynamak İçin Ne Yapmak Gerekli?

Rocket League oyununu ücretsiz olarak oynamak isterseniz yapmanız gereken işlemde oldukça basit. Sadece Steam hesabınıza giriş yapmanız ve uygulama üzerinden kütüphane bölümünde yer alan oyunun yükleme işlemini başlatıp oyunun indirilmesini sağlıyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra oyun kısa bir yükleme işleminden sonra kullanıma hazır hale geliyor.

Yapacağınız işlemler sadece bununla sınırlı. Süre tamamlanana kadar doğrudan Steam hesabınız üzerinden oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında oyuna devam etmek için hafta sonundan sonra oyunu satın almanız gerekiyor. Aksi halde yapımı oynamanız mümkün değil. Oyunu satın aldığınızda ise ilerlemelerinizi doğrudan oyuna aktarabiliyorsunuz.

Rocket League İndirimleri Geliyor

Bu süreç içerisinde bir yandan kullanıcıların oyunu denemeleri sağlanırken bir yandan da çoklu oyuncu modlarına vurgu yapılması sağlanacak. Oyunu seven kullanıcılar içinde sürpriz haberler veriliyor. Sadece hafta sonu için geçerli olmak üzere yapımın oyunun ana versiyonunda indirim yapacağı belirtiliyor. Yani daha uygun ücretler karşılığında Rocket League oyununu satın almak mümkün olacak.

Ayrıca oyun içerisinde yapımın bu kadar ilgi çekmesini sağlayan detaylar olarak gösterilen DLC paketlerinde de ciddi oranda indirim yapılacağı belirtildi. İlk açıklamada yapımın tüm DLC paketlerinde %30 oranında indirim yapılacağı belirtiliyor. Toplu paketlerde ne kadar indirim olduğu konusunda ise bir açıklama bulunmuyor.

Bunun için Rocket League yeni paket açıklamalarını beklemek gerekecek. Fakat tüm indirimlerde oyunun ücretsiz olduğu süre boyunca yani hafta sonu geçerli olacak. Bu süre sonunda yine eski fiyatların uygulanacağı belirtildi.