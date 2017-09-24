Rockstar Games‘in en son oyun olan “Red Dead Redemption 2“‘yi duyuralı bir yıl önceydi. Firma son bir kaç aydır sessizliğe gömülmüşken, önümüzdeki hafta daha somut ve ayrıntılı haberler gelecek gibi görünüyor.

Rockstar, 28 Eylül’de paylaşılacak başka şeylerin olacağını belirterek resmi Twitter hesabı aracılığıyla yukarıdaki resmi yayınladı. Oyun başlangıçta 2017 sonbaharında gelmesi planlanıyordu ancak Mayıs ayında yapılan bir duyuru ile oyunun 2018 baharında geleceği belirtildi.

Bu haber ile biraz hayal kırıklığı yaşanmasına karşın, oyunu geliştirerek mükemmele yaklaştırmak, milyonlarca oyuncunun beğenmeyeceği bir oyunu hızlıca oynamasını sağlamaktan daha iyi bir karar. Rockstar‘ın Xbox One X ile olan ilişkilerini görmek ilginç olacak.