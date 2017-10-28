Rockstar Games, Gelecek LA Noire Oyunu İçin 4K Fragman Yayınladı

Geçen ay Rockstar Games, Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch gibi mevcut nesil konsolları için dedektif aksiyon macera oyunu LA Noire‘yi yeniden piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ayrıca, oyunun Xbox One X ve PlayStation 4 Pro yinelemelerinin görkemli 4K‘de sunulacağını da belirtti.

Şimdi, geliştirici yeni güncellenen grafikleri gösteren oyun için bir fragman yayımladı. LA Noire‘e aşina değilseniz, ilk önce 2011’de piyasaya sürüldü ve gerçekçi animasyonlar sunan yüz hareket yakalama teknolojisinin yaygın kullanımı nedeniyle geliştirilmesi oldukça zaman aldı. Orijinal sürümünden bu yana zaman geçmesine rağmen, ifadeleri göstermek için kullanılan grafikler hala etkileyici bir görsel set sunarak devam ediyor.

Geliştirici, mevcut nesil konsollardaki sürümüne ek olarak, HTC Vive için La Noire: VR Dava Dosyaları olarak yeni bir oyun tanıtacak. Oyun, orijinal oyundan birkaç vaka sunacak, ancak vakalar bir sanal gerçeklik ortamında çalışacak şekilde yeniden düzenlenecek. Oyun 14 Kasım‘da konsollarda olacak.