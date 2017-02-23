ROKH Sistem Gereksinimleri

ROKH oyunu için ideal ve minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Bilgisayarınızın bu oyunu kaldırıp kaldırmayacağını aşağıdaki sistem gereksinimlerine bakarak öğrenebilirsiniz. Minimum sistem gereksinimleri için bilgisayarınızda Core i3-2115C 2.0GHz işlemci ve en az bir GeForce GT 720 v2 ekran kartı + 4 GB Ram bulunması gerekiyor.

Eğer minimum ayarlar beni kesmez ben en üst ayarlarla yüksek grafikler elde etmek istiyorum diyorsanız; Core i5-750S 2.4GHz ve en az bir GeForce GT 740 v2 EVGA FTW 2GB ekran kartı gereklidir. Bu ayarlarda 8 GB Ram’iniz de olması gerekiyor. Diğer sistem gereksinimleri için konunun devamına bakınız.

ROKH oyun konusu: ROKH Mars’ta kurulmuş çok oyunculu sağkalım sanal oyunudur. Arkadaş veya düşman olun ve bir uzay üssü inşa etmek ve kırmızı gezegeni keşfetmek için derin bir işçilik sistemi kullanın.

ROKH Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-2115C 2.0GHz ya da Athlon II X3 455

Ekran kartı: GeForce GT 720 v2 veya Radeon R7 240 2GB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 10

Gereken boş disk alanı: 40 GB

ROKH İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-750S 2.4GHz ya da Phenom II X4 965

Ekran kartı: GeForce GT 740 v2 EVGA FTW 2GB veya Radeon R7 250X

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 10

Gereken boş disk alanı: 40 GB

ROKH Videosu (Trailer)