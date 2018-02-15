Rules of Survival İncelemesi Mobil Battle Royale

Son dönemde dünya çapında popüler olan “Battle Royale” türü oyunların mobil platformdaki en iyi temsilcilerinden olan Rules of Survival incelemesi ile sizlerleyiz. Bilgisayarında PUBG’ye doyamayanlar veya yeterli donanıma sahip olmayanlar bu oyun ile akıllı telefon ve tabletlerinde PUBG keyfi yaşayabilirler.

Mobil platformda bu denli kaliteli grafikleri, büyük boyutu olup da optimizasyon problemleri yaşatmayan bir Battle Royale oyunun çıkış yapmasını bekleyen pek oyuncu yoktu. Çıkış yaptığı günden itibaren tüm dünyada yanınlanan reklamlarıyla büyük bir kitleye ulaşan Rules of Survival, sunduğu harika oyun deneyimiyle anlık kullanıcı patlamasını elinde tutmayı başardı. Lafı daha fazla uzatmadan oyunun incelemesine geçiş yapalım.

Rules of Survival’ta kullanılan grafik ve fizik motorunun kalitesini daha önceden duymuş olabilirsiniz. NVIDIA PHYSX mobil motoru oyunu bilgisayarınızdaki PUBG seviyesine yaklaştırmayı başarmış. Gerçekçi fizikler ve harika grafiklere sahip olan oyun PC’deki optimizasyon sorunlarını akıllı telefonlarınıza getirmiyor.

Mobil bir oyundan bahsettiğimiz için çok fazla beklentiniz olmayabilir ancak Rules of Survival mobil oyun sektörünün ezberini bozuyor. Üzerinde büyük emek harcanmış olan oyun, oyuncuların beklentilerini karşılamayı başarıyor. Bir PUBG alternatifine yakışacak cinsten büyük bir haritaya sahip olan oyunda 100 kişi paraşütle farklı alanlara düşüyor. Haritanın her yerinde loot bulunabiliyor ve ekipmanları toplayan kişiler düşmanlarla çatışarak güvenli alana doğru gitmeye çalışıyorlar.

Sponsor veya viral; bir şekilde karşınıza reklamını çıkartmayı başaran Rules of Survival laf olsun diye geliştirilmiş bir oyun değil. Sahip olduğu özellikleriyle sizi kendisine bağlamayı başarıyor.

Oyunda Solo, Duo ve Squad modlarına da yer vermek unutulmamış. Oyunu rakiplerinden ayıran ve özelleştiren bir diğer nokta ise oyun içinde mikrofon ile konuşabiliyor olmanız. Bu özellik sayesinde taktik ve komut alışverişiyle takımınızı yönlendirmek ve eşya alışverişi yapmak mümkün oluyor. Sesli konuşma özelliği oyuna daha ciddi bir hava katmış.

Mobil platformda “Battle Royale” türünde bir oyun oynamak istiyorsanız, Rules of Survival bu türün en başarılı yapımı olarak karşınızda duruyor. Bizden tam not almayı başaran mobil oyunu, denemenizi tavsiye ederiz.