Rusya, Dijital Para Madenciliğini Düzenlemeye Başlayacak

Şimdi, Rusya Federasyonu’ndaki dijital para birimlerini yasaklayıp CryptoRuble adlı kendi, ulusal dijital para birimini başlatma kararı aldı. Karar, hafta başında yapılan bir toplantıda alındı. Kripto para birimleri madenciliği yasağı, ortaya çıkan yeni bir ayrıntı.

İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, para biriminin “özel bir para birimi olması gerekmez, ancak devletin verdiği para birimi olmamalı, devlet tarafından kontrol edilmeli ve dijital ekonomi ışığında dijital para dolaşımına imkan sağlamalıdır” dedi.

Madencilik yasağının Bitcoin gibi alternatiflerin fiyatını nasıl etkileyeceği belli değil. Bununla birlikte, Bitcoin kullanımına ilişkin yasaktan bahsedilmemekte, bu nedenle çok fazla bir etkisi olmayabilir. Öte yandan Çin dijital para borsalarını kapatarak fiyat üzerinde önemli, ancak geçici bir etki yarattı.

Rubles ve CryptoRubles, herhangi bir zamanda değiştirilebilir olacak, ancak, değişim sırasında Kripto varyantının kaynağını açıklayamıyorsanız, hükümet tutarda yüzde 13 vergi tahakkuk edecek. Buna ek olarak, CryptoRuble değerinin Ruble’ye kıyasla değerli takdirde, ikisi arasındaki farkı telafi etmek için bir vergi ödenecek böylece aynı seviyede kalmaları sağlanacak.

Vitalik Buterin, Haziran ayının başlarında St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun (SPIEF) oturum aralarında Vladimir Putin ile bir araya geldi. Ethereum‘un kurucusu ve cumhurbaşkanının ne hakkında konuştuklarına dair bir bilgi yok, ancak CryptoRuble’nin kurulmasıyla ilgili olabilir.