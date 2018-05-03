Rusya'da Şok Eden PUBG Cinayeti!

Rusya‘da PUBG oyununun bağımlısı olmuş 15 yaşındaki genç insan öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu merak ettiği için üniversite öğrencisi 21 yaşındaki kızı öldürdü.

Rusya’da bugün gündeme bomba gibi bir haber düştü. Son ayların en popüler oyunu olarak bildiğimiz PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) bir cinayete sebep oldu.

Cinayete kendini PUBG’ye çok fazla kaptıran bir genç neden oldu. İnsan öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu merak eden gencin daha 21 yaşında olan Daria Evdokimova’yı öldürmesi Rusya’da gündemi sarstı. Kulağa korkutucu bir film senaryosu gibi gelen olaya Alexey M. adındaki 15 yaşındaki genç sebep oldu. Daha önceden gözüne kestirdiği üniversiteli kız Daria Evdokimova’yı bir ATM’den para çektikten hemen sonra oracıkta bıçaklayarak öldürdü. Ayrıca PUBG bağımlısı genç, öldürdüğü kızın çektiği 30 bin ruble parayı da çalarak hızla olay yerinden kaçtı.

Rus polisi ise olay yerinde o saatlerde bulunan akıllı telefonların izini sürerek genç katili hemen yakaladı. Zanlı Alexey M.’nin hiçbir suçu yokmuş gibi bilgisayarda PUBG oynarken yakalanması ise herkesi şok etti.