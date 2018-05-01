Rusya'dan sonra o ülkede de Telegram uygulaması artık yasak!

Geçtiğimiz ay Rusya, Telegram‘ın kullanıcı verilerini hükümet yetkililerine vermeyi reddetmesi üzerine uygulamayı ülkede yasakladı. Bugün ise İran‘ın bu mesajlaşma hizmetini yasakladığı ortaya çıktı.

Raporlara göre, İran devlet makamlarının bu kararı ulusal güvenliği koruma amaçlı alındı. Ülke son birkaç ay içinde hükümet karşıtı protesto gösterilerini yaşadı ve yetkililer Telegram’ın bu mitinglerin organizatörleri tarafından yaygın olarak kullanıldığı görüşünde hemfikir.

Bir Reuters raporuna göre İran devlet medyasından yapılan alıntıda;

İran vatandaşlarının Telegram sosyal ağ uygulamasına karşı çeşitli şikâyetleri göz önüne alındığında ve güvenlik örgütlerinin Telegraf’ın yasadışı faaliyetlerine karşı taleplerine dayanarak yargı sistemi uygulamanın İran’daki kullanımını yasakladı.

Bu arada uygulamayı kullanan vatandaşlara da Soroush gibi yerel alternatifler önerildi.