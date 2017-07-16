Sahte Antivirüslerin Zararları Nelerdir?

Antivirüs programları bilgisayarlarımız açısından son derece önem arz eden programlardır ve sistemlerimizi birçok virüs çeşitlerine karşı güçlü bir şekilde korumaya almaktadırlar. Antivirüs programlarının çeşitleri de oldukça yüksek oranlardadır. Şu ana kadar da piyasada 60 – 65 civarı antivirüs programı vardır. Bunlardan en sık kullanılanları da 35 civarıdır. Ayrıca en az 6 – 7 adedi de en sık kullanılmakta olan başlıca antivirüslerdir. ESET, NORTON, Bitdefender, AVAST gibi antivirüs programlarını bunlara örnek olarak sayabiliriz. Yine bazı antivirüs programları da bazı reklamlar ile, hileli yöntemler ile piyasaya sızmışlardır. Örneğin 360 Total Security programı birçok legal yazılımın yanında ek olarak kurulmuştur. Bizlerden izin dahi almadan. Yapımcılar ile anlaşarak reklam karşılığında bunu yapmışlardır.

Sahte Anti Virüs Nasıl Çalışır?

Sahte antivirüs yazılımları da aslında bilgisayarlarımıza çok sık bulaşabilen virüs çeşitleridir. Bu yazılımların nasıl bulaşacağına değinelim. Bir web siteye giriş yaptığınız zaman o site içerisinde karşınıza “bilgisayarınıza x kadar virüs bulaşmış” gibi bir uyarı ile çıkmaktadırlar. Ayrıca bir %dolum penceresi (progressbar) karşınıza çıkacaktır. Bu dolduğunda şu kadar virüs tespit edildi, tarama başarıyla sonuçlandı gibi uyarılar ile karşılaşacaksınız. Sonrasında ise “eğer bu virüsleri silmek istiyorsanız x antivirüs programını sisteminize kurmalısınız” gibi bir uyarı çıkacaktır karşınıza. Bu uyarıyı onaylayınca karşınıza indirme linki çıkar ve sizde o yazılımı anti virüs programı zannederek indirir ve çalıştırırsınız. Halbuki o yazılım bir çeşit virüsdür. Antivirüs görünümü ile sizi aldatıyor ve arka planda çeşitli web sitelerine ait reklamları size sunmaktadır. Tarayıcınıza girmiş olduğunuz siteye ait olmayan çeşitli illegal reklamları size çıkartmaktadır.

Sahte Antivirüsü Silme İşlemi

Bu antivirüs olmayan sahte yazılımları silme işlemine gelirsek ilk olarak gerçek bir antivirüs programı indirebilir ve kurabilirsiniz. Ayrıca Combofix gibi virüs tarama üzerine programlanmış olan virüs tespit yazılımlarını da kullanabilirsiniz. Bu gibi virüs tespit yazılımları ile sahte antivirüs programı virüsü gibi çeşitli illegal yazılımları ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca sisteminize kuracağınız AVAST, Avira gibi güçlü antivirüs programları vasıtası ile bu gibi zararlılardan korunabilirsiniz. Yine benim size tavsiyem tarayıcınıza da bir kaç adet güvenlik eklentisi kurmanız olacaktır.