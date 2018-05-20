Sosyal medya uygulamalarında yeni bir döneme geçiş yapıldı. Yeni dönemi başlatan ise sosyal medya devi Facebook oldu. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kullanıcı verilerinin çalınmasının ortaya çıkmasıyla patlak veren veri gizliliği konusu, Facebook sosyal medya uygulamasının oldukça zor bir döneme girmesine neden olmuştu.

Yaşanan olumsuzluklarla beraber uygulamanın hisselerinde ciddi ciddi bir düşüş yaşanmaya başlamıştı. Bunun dışında uygulama çok ciddi bir gelir kaybı ile yaşamış ve dava süreçleriyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı ise uygulama yetkilileri bir dizi yeni önlem alacaklarını açıklamıştı. İlk olarak veri gizliliği konusunda yeni önlemler alınmıştı. Bunun için veri politikalarını değiştiren Facebook’un tüm bu adımlardan sonra tekrar ipleri sıktığı da ortaya çıktı. Bu kez amaç sahte hesapların önüne tam olarak geçmek.

Facebook Sahte Hesaplarla Savaşıyor

Yaşanan olumsuzlukların ardından Facebook’un yeni bir döneme geçiş yaptığı da belirtiliyor. Yeni dönemle beraber sahte hesapların tamamen önüne geçilmeye çalışılacak. Ancak yeni kararın ve yeni düzenin ardından ortaya çıkan raporlar Facebook için oldukça kötü bir durumun söz konusu olduğunu gösteriyor.

Öyle ki 2018 ilk çeyrek verilerine göre uygulamanın tam olarak 583 milyon sahte hesabı sildiği ortaya çıktı. 583 milyon sahte hesabın silinmiş olması yeni bir rekoru işaret ediyor. Öyle ki uygulamanın toplamda 2.2 milyar kullanıcısı bulunuyor.

Ana kullanıcı sayısının çeyreği kadar sahte hesabın silinmiş olması, uygulama yetkililerinin gerçekten yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor. Bir yandan işlerin artık sıkı tutulduğunu söyleyebiliyor olsak da bunun dışında sosyal medya devinin ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu da net bir şekilde söyleyebiliriz.

Şimdilik atılan tüm bu adımlar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Ancak böyle devam ederse kullanıcı sayılarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlayacak. Buna rağmen uygulama yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre düzenlemeler devam edecek. Kısacası sahte hesap haberlerini daha sık duyacağız gibi duruyor.