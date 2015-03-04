Telefonunuzda gizlemek istediğiniz, erişiminin sınırlandırılmasının gerektiğini düşündüğünüz dosyalarınız bulunmaktadır. Bu dosyaları, tam anlamı ile nasıl gizleyebilirsiniz? Telefonunuza normal bir kilit koymanız bile bir yere kadar işe yaramaktadır. Peki o yerden sonrası ne olacak? İşte burada devreye Sakın Dokunma iOS Uygulaması gelmektedir.

Ücretsiz olarak dağıtılan Sakın Dokunma iOS Uygulaması ile dosyalarınızın güvenliğini ve gizliliğini kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Basit fakat kullanışlı bir uygulama olan Sakın Dokunma ile videolarınız, fotoğraflarınız, belgeleriniz artık güvende.

Dosyalarınıza erişim için ön bir şifre ve güvenlik duvarı koyan Sakın Dokunma iOS Uygulamasının kilit sistemi de oldukça esnek. Örneğin, nokta kilidi koruması yapabilir ya da pin kodu ile giriş sağlayabilirsiniz.

Uygulamanın önemli özelliklerinden birisi de hata raporları. Yanlış denemelerin kaydını tutan Sakın Dokunma iOS Uygulaması bu sayede dosyalarınıza erişmeye çalışanların kimler olduğunu tespit etmenizde yardımcı oluyor. Zorla Girme Raporları adı altında bu verilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf ve diğer dosyalarınız için gizli klasörler oluşturabilir ve bu dosyaları gizli klasörlerin içine rahatlıkla koyabilirsiniz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz özelliklere sahip olabilmeniz için sadece iOS kullanıcısı olmanız yeterli. Ücretsiz olarak sunulan Sakın Dokunma uygulamasını aşağıda vermiş olduğumuz linki kullanarak cihazınıza kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

Gizliliğiniz artık emin ellerde!

[button text=”Sakın Dokunma iOS Uygulaması” url=”https://itunes.apple.com/tr/app/dont-touch-this-free-secret/id863045135?mt=8&v0=WWW-EUTR-ITSTOP100-FREEAPPS&l=tr&ign-mpt=uo%3D4″ size=”medium” type=”danger” icon=”download-alt” iconcolor=”white” target=”_blank”]