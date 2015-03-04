Cepkolik

Sakın Dokunma iOS Uygulaması

Cepkolik » Teknoloji Haberleri » Sakın Dokunma iOS Uygulaması
04-03-2015
581
16

Telefonunuzda gizlemek istediğiniz, erişiminin sınırlandırılmasının gerektiğini düşündüğünüz dosyalarınız bulunmaktadır. Bu dosyaları, tam anlamı ile nasıl gizleyebilirsiniz? Telefonunuza normal bir kilit koymanız bile bir yere kadar işe yaramaktadır. Peki o yerden sonrası ne olacak? İşte burada devreye Sakın Dokunma iOS Uygulaması gelmektedir.

Ücretsiz olarak dağıtılan Sakın Dokunma iOS Uygulaması ile dosyalarınızın güvenliğini ve gizliliğini kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Basit fakat kullanışlı bir uygulama olan Sakın Dokunma ile videolarınız, fotoğraflarınız, belgeleriniz artık güvende.

Dosyalarınıza erişim için ön bir şifre ve güvenlik duvarı koyan Sakın Dokunma iOS Uygulamasının kilit sistemi de oldukça esnek. Örneğin, nokta kilidi koruması yapabilir ya da pin kodu ile giriş sağlayabilirsiniz.

Uygulamanın önemli özelliklerinden birisi de hata raporları. Yanlış denemelerin kaydını tutan Sakın Dokunma iOS Uygulaması bu sayede dosyalarınıza erişmeye çalışanların kimler olduğunu tespit etmenizde yardımcı oluyor. Zorla Girme Raporları adı altında bu verilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sakın Dokunma iOS Uygulaması
Sakın Dokunma iOS Uygulaması

 

Fotoğraf ve diğer dosyalarınız için gizli klasörler oluşturabilir ve bu dosyaları gizli klasörlerin içine rahatlıkla koyabilirsiniz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz özelliklere sahip olabilmeniz için sadece iOS kullanıcısı olmanız yeterli. Ücretsiz olarak sunulan Sakın Dokunma uygulamasını aşağıda vermiş olduğumuz linki kullanarak cihazınıza kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

Gizliliğiniz artık emin ellerde!

[button text=”Sakın Dokunma iOS Uygulaması” url=”https://itunes.apple.com/tr/app/dont-touch-this-free-secret/id863045135?mt=8&v0=WWW-EUTR-ITSTOP100-FREEAPPS&l=tr&ign-mpt=uo%3D4″ size=”medium” type=”danger” icon=”download-alt” iconcolor=”white” target=”_blank”]

 

Etiketler
Teknoloji Haberleri Haberleri
16 Yorum “Sakın Dokunma iOS Uygulaması

    admin lütfen yardım!!! Sakın dokunma uygulamasındaki tüm verilerim ios9 yükledikten sonra silindi.Bu verileri kurtarma şansm var m?

      Selin Polat Yazar
      //

      Selam Muhammed, Eğer önceki versiyonların yedeği var ise (bilgisayarında ya da iCloud hesabında) bu şekilde geri yükle yaparak alma ihtimalin var. Diğer bir yolu da, eğer şansın varsa “Sakın dokunma” uygulamasının güncelleme yapmasını beklemek. Bi ihtimal güncelleme ile geri gelebilir. Sevgiler

        kerem ateş
        //

        Arkadaşlar merhaba uygulama içindeki resimlere bakarken uygulama bir anda kapandı
        Ve içerisindeki tüm verilerim yok oldu açıyorum ama içi bomboş ücretli uygulamaya kullanıyorum
        Acil yardım lütfen…

          kerem ateş
          //

          ios 9 u yüklemedim hala 8.3 kullanıyorum

          Selin Polat Yazar
          //

          Bu uygulamada çok sorun var. Dilersen yedeklerini alıp iOS 9’a yükseltebilirsin telefonunu. Muhtemelen geri getiremezsin. Sıkıntılı bir uygulama olmaya başladı. Senin gibi pek çok şikayet alıyoruz.

    Bende sakin dokunma çizim şeklimi unuttum bunu nasıl açabilirim selamlar

      Sadullah
      //

      Slm Orhan bey bende sakin dokunma açma şeklini unuttum Nasıl açabilirim.. Siz açabildiniz mi? Yardımcı olursanız çok memnun olurum..

        Yapabildinizmi bende unuttum yardımcı olabilirsiniz

    Selin Polat…slm ablacığım tlf üst modelle değiştirdim sakın dokunmadaki çok özel resimlerim geri yüklenmedi çok çok önemli lütfen yardımcı olurmusun.Allah razı olsun 532.2561974

    Bende sakin dokunma çizim şeklimi unuttum bunu nasıl açabilirim yardımcı olurmusunuz

    Yağmur
    //

    Arkadaşlar bu uygulama gerçekten güvenli mi? Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz değil mi? Fotoğraf çalınması falan olmaz

    Şifremi unuttum yardımcı olurmusunuz

    program içerisinde olan fotoğraflarımı nasıl geri yükleyeceğim ?? bir kısayolu veya pc üzeründen yedekleme imkanı var mı? Yardımcı olur musunuz lütfen.

      onu bene bilmiyorum ya biri bize yardımcı olsa iyi olurpc ye yükleyemiyorum hatta telefona dayükleyemeyiyorum

    Merhaba

    Sakın dokunmadayi şifremi deyiştirirken tüm video ve resimlerimi sildim nasıl kurtara bilirim acil destek lüften

    Arkadaşlar müşteri hizmetleri numarası varmı bu uygulamanın şifremi unutum uygulamayı silim yüklim tekrar gelir dedim bütün resimlerim gitti geri nasıl bulabilirim resimlerimi lütfen bi yardım edin

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*