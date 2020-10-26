Samsung, 10.000 PPI OLED Panel Yaptı!

Standford ve Samsung‘dan birkaç mühendis bir süredir çok ilgi çekici bir proje üzerinde çalışıyor ve bunu dünyaya göstermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Meğer bu proje, dünyanın en yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekranıymış. Oldukça muhteşem, öyle değil mi ?

Teknoloji, OLED ekranlar için yepyeni bir mimari ile ultra ince güneş panellerine dayanıyor. Teorik olarak, televizyonlar, akıllı telefon ekranları ve VR kulaklıkları için kullanılabiliyor. Bu icat, özellikle televizyonlar için harika olabilir.

Temelde bu teknoloji, şu anda piyasada bulunan hemen hemen her VR kulaklığında görülebiliyor. Gözleriniz ekrandan sadece santimetre uzakta olduğundan, tek tek pikseller arasındaki boşluğu görebiliyorsunuz. Şu anda o boşluğu ortadan kaldıracak kadar yoğun ekranlar bulunmuyor.

Her neyse, yeni OLED mimarisi beyaz ışık yaymak için filmlere güveniyor. Yansıtıcı özellikleri değiştiren ve belirli renklerin yansımasını sağlayan metalden yapılmış bir gümüş katmandan oluşuyor. Sonuç olarak, parlaklıktan ödün vermeden yüksek yoğunluklu ekran avantajı sunuyor.

Bununla birlikte, Samsung bu tür bir ekranı tüketicilere sunabilse bile, bilgi işlem gücüyle ilgili sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu, sürülecek çok piksel ve mevcut donanımın göreve uygun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.