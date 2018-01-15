Samsung, bugün, Android 8.0 Oreo beta programının Samsung Üyeleri Topluluğuna resmi bir mesajla yakında resmen sona ereceğini açıkladı. Şirketin, programın 15 Ocak‘ta sona ereceğini açıklaması sonrasında, programın bitmesi iki gün uzatılmış gibi görünüyor.

Aşağıda görülen mesaja göre, Samsung Experience 9.0 beta programı 17 Ocak gecesi kapanacak ve bazı tartışma forumları bir süre aktif kalacak. Hata raporları göndermek isteyenler için, bu işlevsellik yukarıda belirtilen tarihte devre dışı bırakılacak. Samsung, program sona erdiğinde artık geribildirime cevap vermeyeceğini belirtti.

Bununla birlikte, Samsung, resmi bir güncellemeyi sabırsızlıkla bekleyen kişilere, son yazılım güncellemelerini Ocak ayı bitmeden önce dağıtmaya çalışacağını açıkladı. SamMobile’a göre, Nougat güncellemesi, beta programı sona erdikten sonra 12 gün içinde Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge‘in kullanıma sunulmuştu. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda bu bilgiden başka bilgi bulunmamakta.

Samsung Experience 9.0 güncellemesi, Galaxy kullanıcılarına diğer şeylerin yanı sıra “gelişmiş ve optimize edilmiş bir deneyim” sunma sözü veriyor. Android güncellemesi, Resim İçi Resim, Otomatik Doldurma ve Android Anında Uygulamalar da dahil olmak üzere birçok yeni özellik sunuyor.