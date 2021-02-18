Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung, 2 Mart'ta Yeni Televizyonlarını Satışa Sunacak!

Samsung, 2 Mart’ta Yeni Televizyonlarını Satışa Sunacak!

Samsung, yepyeni ekranlarını ve televizyonlarını 2 Mart 2021 etkinliğinde sunacak. İşte o detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
samsung

Samsung kısa bir süre önce yeni Mini LED QLED TV’lerini ve The Frame TV’yi yenilemişti. Bu televizyonlari ise CES 2021 etkinliğinde sergiledi. Ve şimdi ise şirket, yeni televizyonlarinı Unbox & Discover 2021 etkinliği sırasında 2 Mart 2021’de piyasaya sürecek.

Güney Koreli teknoloji devi Unbox & Discovery 2021 etkinliğinin tarihini açıkladı. Bu konferans sırasında şirket “TV’nin rolünü yeniden tanımlayacak” yenilikçi ürünler için “vizyonunu paylaşmayı” hedefliyor. Marka, bunu en son teknoloji ve güzel tasarım kullanarak başarmayı hedefliyor.

Şu anda Samsung’un Unbox & Discovery 2021 etkinliğinde neleri tanıtacağı bilinmiyor. Bununla birlikte, şirket 2021 serisi için LED, QLED ve hatta Neo QLED’lerini içeren yeni ekranlar sunabilir. Daha önce, şirketin ekran birimi de dizüstü bilgisayarlar için 90Hz OLED paneli açıklamıştı.

samsung

Bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek TV’ler için QD-OLED’i (Quantum Dot teknolojisine sahip OLED paneller) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin nasıl bir tasarım benimseyeceği ise henüz bilinmiyor. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSam Mobile

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei Mate X2’nin Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Huawei, bugün Huawei Mate X2'nin tasarımını ortaya çıkaran bir poster yayınladı. Samsung'un Galaxy Fold cihazlarının tümü katlanabilir bir tasarımla donatılmıştı. 22 Şubat'ta resmiyet kazanması...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Asus Rog Phone 5, Resmi Olarak Onaylandı!

Asus, oyun akıllı telefonu sektöründe sahiden de iyi bir başarı yakaladı. Rog serisi telefonlar, fazlasıyla talep görüyor. Son zamanlarda haberlerimize konu olan Asus Rog...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A72, NBTC Sertifikası Aldı!

Samsung'un yeni A serisi telefonları son zamanlarda haberlere konu olmaya devam ediyor. Samsung Galaxy A72, sertifika almaya doyamıyor. Samsung'un yeni telefonu bu kez de...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco X3 Pro’nun Lansman Tarihi Ortaya Çıktı!

Bu ayın başlarında ortaya çıkan bir Poco telefonu, Hindistan Standartları Bürosu tarafından onaylandı. Bu telefonun yakında satışa sunulacak olan Poco X3 Pro olduğuna inanılıyordu....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Serisinin Ekranı Sızdırıldı – İşte Özellikler!

OnePlus'ın önümüzdeki ay OnePlus 9 serisi akıllı telefonları tanıtması bekleniyor. Lansman öncesinde cihazların yeni özellikleri sızıntı haberlere konu oluyor. Bugün ise OnePlus 9'un ekran...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014