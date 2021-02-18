Samsung, 2 Mart’ta Yeni Televizyonlarını Satışa Sunacak!

Samsung kısa bir süre önce yeni Mini LED QLED TV’lerini ve The Frame TV’yi yenilemişti. Bu televizyonlari ise CES 2021 etkinliğinde sergiledi. Ve şimdi ise şirket, yeni televizyonlarinı Unbox & Discover 2021 etkinliği sırasında 2 Mart 2021’de piyasaya sürecek.

Güney Koreli teknoloji devi Unbox & Discovery 2021 etkinliğinin tarihini açıkladı. Bu konferans sırasında şirket “TV’nin rolünü yeniden tanımlayacak” yenilikçi ürünler için “vizyonunu paylaşmayı” hedefliyor. Marka, bunu en son teknoloji ve güzel tasarım kullanarak başarmayı hedefliyor.

Şu anda Samsung’un Unbox & Discovery 2021 etkinliğinde neleri tanıtacağı bilinmiyor. Bununla birlikte, şirket 2021 serisi için LED, QLED ve hatta Neo QLED’lerini içeren yeni ekranlar sunabilir. Daha önce, şirketin ekran birimi de dizüstü bilgisayarlar için 90Hz OLED paneli açıklamıştı.

Bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek TV’ler için QD-OLED’i (Quantum Dot teknolojisine sahip OLED paneller) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin nasıl bir tasarım benimseyeceği ise henüz bilinmiyor. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.