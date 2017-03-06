Samsung, 2017 Galaxy A5 ve A7 Modellerini Hindistan’da Piyasaya Sürdü

2015 yılının başında, Samsung Galaxy A5 ve A7 cep telefonlarını Hindistan‘da tanıttı. Her iki cihazı da olumlu olarak gören şirket, ülkedeki telefonların 2016 sürümlerini de piyasaya sürdü. Ancak, Hint pazarına yönelik Galaxy A3‘ü duyurmaktan kaçındığını belirtmek gerek.

Bu yılın başlarında, şirket söz konusu üç cihazın 2017 sürümlerini açıkladı ve şimdi de Hint lansmanını açıkladı. Galaxy A3, önceki modellerine benzer şekilde ülkede resmen mevcut olmayacak.

Her iki model de IP68 sertifikalı olup toz ve suya karşı dayanıklı. Firma, akıllı telefonların görüntüleme özelliklerini 16MP arka ve ön kameralara koyarak da vurgulamış. Cihazların tüm özellikleri aşağıdaki gibi:

Samsung Galaxy A5 (2017)

Ekran: 5.2-inç FHD Süper AMOLED

OS: Android 6.0.16 (Marshmallow)

İşlemci: 1.9GHz oktak-çekirdek

Kamera: 16MP arka, 16MP ön

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT +, USB Tip C, NFC (UICC, eSE)

RAM: 3GB

Depolama: 32GB (microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilir)

Pil: 3,000mAh (Hızlı Şarj)

IP kodu: IP68

Samsung Galaxy A7 (2017)

Ekran: 5.7-inç FHD Süper AMOLED

OS: Android 6.0.16 (Marshmallow)

İşlemci: 1.9GHz oktak-çekirdek

Kamera: 16MP arka, 16MP ön

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT +, USB Tip C, NFC (UICC, eSE)

RAM: 3GB

Depolama: 32GB (microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilir)

Pil: 3,600mAh (Hızlı Şarj)

IP kodu: IP68