Samsung 2018 Kış Olimpiyatları Resmi Uygulamasını Yayınladı

Şubat çok yakında yani Güney Kore PyeongChang‘daki 2018 Kış Olimpiyatlarının başlangıcına çok az kaldı. Samsung bugün yapılan basın açıklamasında 9-25 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan 2018 Kış Olimpiyatları‘nın resmi uygulamasını yayınladı.

Uygulama gerçek zamanlı güncellemeler, sporcu bilgileri, madalya sıralamaları ve olimpik ve paralimpik kayıtlar sunarak dünyanın dört bir yanındaki görüntüleyenlere en yeni haberleri ve etkinlikleri güncel tutmalarında yardımcı olacak. Bu hizmet Google Play‘de ve Apple‘ın App Store‘da kullanıma sunuldu.

Samsung resmi 2018 Kış Olimpiyatları uygulamasını bizzat kendisi tasarladı. Haber ve sıralamalar ile daha fazla güncel kalmak için bu yıl olimpiyat izleyicilerine yardımcı olacak.

Resmi uygulama ülkenizin ve rakiplerinizin desteğini göstermek için bir kullanıcı alanı, haber güncellemeleri, bilet ve mekanlar hakkında bilgi ve hatta çevrimiçi bir tezahürat servisini temel alan farklı bölümler içeriyor. Favori spor veya sporcunuz varsa ülke sıralamaları ile ilgili verilere ek olarak onların güncellemelerini bildirimler ile de alabilirsiniz.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları Resmi uygulaması beş dilde (İngilizce, Korece, Fransızca, Japonca ve Çince) mevcuttur. İndirmek isterseniz aşağıdaki bağlantılardan birine tıklayın. Güney Kore’ye seyahat etmeyi ve Olimpiyatları canlı izlemeyi planlayanlarınız için işleri kolaylaştıran resmi bir bilet uygulaması bile var.

PyeongChang 2018 Resmi Uygulaması Google Play | Apple App Store

PyeongChang 2018 Bilet Uygulaması Google Play | Apple App Store