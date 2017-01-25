Samsung, 2018 yılının başında 7nm cip üretmeye başlayacak

Samsung‘un çip minyatürleştirme sürecinde bir sonraki aşamaya hazırlandığı bildirildi. Şirket geçtiğimiz kasım ayında zaten 10nm çip üretmeye başlamıştı. Şimdi ise hedefler büyük.

Bugünlerde Samsung, çip üretiminde bir sonraki büyük adımı planlıyor – 7nm üretim sürecine geçiş yapacak. Raporda, şirketin “7 nanometre proseste EUV (aşırı ultraviyole pozlama ekipmanı) avantajlarını en üst düzeye çıkaracağını ve performans ve güç tüketimi açısından rekabetçiliği güvence altına alacağını” söyleyen Samsung LSI Bölümü müdürü bulunuyor.

7nm üretimi 2018 yılının başında hazır olmalı, böylece yeni çip gelecek yıl Galaxy S amiral gemisi için zamanında hazır olmalı.

TSMC, 2018’de 7nm işlemine geçmeyi planlıyor; testin bu yılın 2. çeyreğinde başlaması bekleniyor. Her şey planlanırsa TSMC, 2018’de Apple’ın ve diğerlerinin yanı sıra yüksek kaliteli ve enerji açısından verimli yongaları tedarik etmeye hazır olacak.

Son olarak 7nm Çipin en büyük avantajlardan biri de daha küçük boyutta olması. Bu sayede başta telefonlar olmak üzere teknolojik cihazların boyutları daha da küçülecek.