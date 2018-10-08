Samsung 2019 Ocak Ayı'nda Kullanıma Sunulacak Olan Android Pie Özelliklerini Açıkladı

Samsung genellikle işletim sistemi güncellemesini geciktiriyor, ancak yeni trendin Android Pie ile farklı devam edeceği görülüyor. Fransa Samsung Üye topluluğunun düzeltilmesi istenilen sorunları ve pakette görmek istedikleri özellikleri paylaşmalarını istedi. Değişiklikler ile ilgili güncellemelerin Ocak 2019‘da yayınlanacağına da açıklık getirdi.

Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 akıllı telefonlarında zaten var olan bazı özellikler yerel klavyeyle bir nokta yazdıktan sonra aralık ekleme gibiydi. Ayrıca Galaxy S9’un OTA güncellemesi olduğu için eski telefonlarda VoLTE ve VoWiFi desteği de olacaktır.

Güncelleme Kamera uygulaması aracılığıyla resim dizisini açarken Galeri ve Kullanıcı Arabirimi düzeltmelerinde videolara daha kolay erişim sağlayacaktır. Diğer kamera özellikleri flaşı doğrudan odak modunda kullanmayı içerir. Ayrıca uygulamalar gösteriliyorken karanlık bir tema, yeni Hızlı Geçişler, ve alt kısımda gezinme sekmeleri olacağını da biliyoruz.