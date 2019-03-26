Samsung, 2019 Yılının ilk Çeyreğinde Pazar Beklentilerini Yakalayamıyor

2019 yılının ilk çeyreği sona ermekte iken Samsung, yatırımcılara yonga seti satışları ve ekran panelleri için beklenenden düşük talep konusunda bir uyarı yaptı. Bileşen piyasası istikrarlı bir düşüş gösteriyor ve Kore kaynakları, tahmin edilen önceki KRW 7.981 trilyon yerine, karın on iki ay önceki KRW 15.6 trilyo‘un yarısı olan KRW 7 trilyonun altında olacağını iddia ediyor.

Ekran ve çip pazarı, Samsung Electronics‘in toplam gelirinin 3 / 4’ünden fazlasını oluşturuyor. Rakipler, LTPS LCD‘ler için daha iyi fiyatlar sunarak üreticileri OLED çözümünü azaltmaya zorluyorlar. Geçtiğimiz iki yıl içinde hızlı bir artış sergileyen bellek piyasası kötü performans gösteriyor olabilir, ancak uzmanlar 2019 yılının ikinci yarısında talebin toparlanmasını bekliyor.

Samsung Electronics‘in düşük performansı, Güney Kore ekonomisine de zarar veriyor. Yavaş ilerleyen yarı iletken talebinden dolayı ihracat düşüş eğilimindedir. Resmi rehberlik genellikle çeyreği takip eden ilk haftada verilirken, ayrıntılı sonuçlar üç aylık süreyi takip eden ayın son cuma günü yayınlanır.