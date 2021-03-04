Samsung 2020 Yılında En Büyük Tablet Markası Oldu!

Kore’li dev Samsung, akıllı telefonlarının yanı sıra tablet modelleriyle de oldukça iyi başarılar sağlıyor. Şirket 2020 yılında Afrika, Avrupa ve Orta Doğu‘nun en büyük tablet satıcısı olmuştu. Ancak bugün IDC tarafından yayımlanan rapora göre şirket Hindistan pazarında ikinci en çok tablet satışı gerçekleştiren markası oldu.

Aynı zamanda raporda şirketin 2019 yılına göre oldukça etkileyici bir büyüme kaydettiği de yer alıyor. Bilindiği üzere Samsung‘un her konuda en büyük rakibi Apple ancak bu rapora göre şirketin Hindistan pazarındaki yeni rakibi Lenovo olmuş gibi duruyor.

IDC‘nin raporunda Samsung‘un 2020 yılında Hindistan pazarında %32‘lik bir tablet pazarı payının olduğu görülüyor. Bu rakam 2019 yılında %19‘du ve şirket 2020 yılında %157 bir büyüme göstermiş durumda. Şirketin Hindistan pazarında en çok satışını gerçekleştirdiği modeli Galaxy Tab S6 Lite olmuştu.

Lenovo ise pazarda 2019 yılında %42 bir paya sahipken bu oran 2020 yılında %3 bir düşüş yaşamış ve %39‘a gerilemiş durumda. Apple‘da %13‘lük bir pay ile her iki yılda da aynı oranı koruyarak üçüncü sırada yer aldı. İBall, üretimde yaşadığı sorunlar sebebiyle 2020 yılında %11 bir düşüş yaşadı. Huawei ise, Google‘nın engellemelerine rağmen %2 bir artış göstermeyi başardı.