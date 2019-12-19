Samsung, 2020’de MicroLED Panellerin Seri Üretimine Başlayacak!

Samsung, ETNews tarafından belirtilen endüstri uzmanlarına göre, önümüzdeki yılın ilk yarısında microLED panel üretiminde büyük yatırımlar yapmayı düşünüyor. Bileşen tedarikçilerinin, Samsung’un CES 2020’den kısa bir süre sonra gelebilecek olan microLED panellerin üretim boyutuyla ilgili nihai kararını bekledikleri bildiriliyor.

Bunun ne hakkında olduğundan emin olmayanlar için microLED, Samsung’un CES 2018’de ilk olarak “The Wall” la tanıştırıldığı yaklaşık birkaç on yıl önce gösterdiği yeni bir tür ekran teknolojisi. Bir microLED ekranın en önemli yararı, her bir pikselin orijinal ışık yayan diyotlardan oluşmasıdır. Diğer avantajlar daha iyi görüntüleme açıları, daha parlak ekranlar ve daha fazla kontrasttır.

Bazı sektör gözlemcileri, Samsung’un microLED‘i gelecek yıl seri üretime sokacağına dair olumlu düşüncelere sahip. Şirketin bu yükselen ekran teknolojisi konusundaki uzmanlığını göreceli olarak yüksek seviyelerde karşılamak için bol miktarda mikroLED panel seri üretmenin mümkün olacağı noktaya kadar arttırdığı bildiriliyor.

MicroLED, OLED’i izleyen büyük bir yenilik gibi görünüyor, bu ekranları TV’ler ve nihayetinde tabletler gibi toplu tüketici ürünlerinde göreceğiz ve Samsung’un bu ürünler için şampiyon olup olmayacağını merakla bekliyoruz.