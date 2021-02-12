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Samsung 2021’in İlk Çeyreğinde Satışlarını Arttırmayı Hedefliyor!

Samsung, bu yılın ilk çeyreğinin bitimine kadar satışlarında oldukça iyi bir rakama ulaşmayı hedefliyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Şirket

Kore’li dev Samsung, geçen yılın son çeyreğinde satışlarından iyi bir kar elde etmeyi başarmıştı. Tüm dünya genelinde etkili olan virüs salgınına rağmen şirket 2021 yılının ilk çeyreğinin bitimine kadar da yeni Galaxy S21 serisi ile satışlarını katlamayı planlıyor.

Bilindiği üzere şirket geçen yılın son çeyreğinde Galaxy S20 FE sayesinde büyük bir kar elde etmişti. Eğer bu modeli çıkarmasaydı diğer virüsten etkilenen firmalar arasında dahil olacaktı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise şirket, aynı şekilde satışlarından yüksek bir kar elde etmeyi hedefliyor.

samsung

Bilindiği üzere Samsung‘un en büyük rakibi Apple‘da 2020 yılının son çeyreğinde karını arttırmayı başaran şirket olmuştu. Bu da şirketin iPhone 12‘yi piyasaya sürmesiyle meydana gelmişti. Ancak Apple henüz yeni bir model çıkarmadığı için Samsung 2021 yılının ilk çeyrek birincisi olabilir.

Akıllı telefon pazarı virüse rağmen ABD‘de de %24 bir büyüme gösterdi. Samsung‘ta bu yılın ilk çeyreğinde ABD pazarında Galaxy S21 serisiyle oldukça fazla bir satış gerçekleştirmek istiyor. Şirket böylelikle Apple’ı ilk çeyrekte geri de bırakmak istiyor.

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