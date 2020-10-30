Samsung, 2021’de Katlanabilir Telefon Portföyünü Genişletecek!

Bu haftanın başlarında Samsung Electronics, faaliyet kârını ve diğer ayrıntıları, en son mali raporuyla açıkladı. Güney Koreli teknoloji devi, kârını çeşitli farklı faktörlere göre akredite etti ve ayrıca 2021’de katlanabilir akıllı telefon portföyünü genişletme planlarını da açıkladı.

Samsung’un işletme karı iki yılın en yüksek seviyesindeydi ve satışlar da bir çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 12,35 trilyon won (kabaca 10,9 milyar ABD Doları) olan toplam kârından, akıllı telefon işi yaklaşık üçte bir veya 4,45 trilyon won (yaklaşık 3,9 milyar ABD Doları) oluşturdu.

Bu da 1,54 trilyon won (yaklaşık 1,35 milyar ABD Dolar) kâr elde etmesini sağladı. Şirket, kârına yardımcı olan şeyin, maliyet ve pazarlamanın verimli yönetimi olduğunu belirtti. Sahiden de Samsung, piyasada büyük bir yere sahip olduğu kadar, güçlü bir satış politikası da izlemeyi başarıyor.

Samsung, konferans görüşmesinde katlanabilir akıllı telefonların fiyat aralığını da genişletmeyi planladığını açıkladı. Başka bir deyişle, biraz daha uygun fiyat etiketine sahip katlanabilir cep telefonları satmayı planlıyorlar. Şu anda katlanabilir cihazlar, şirketin toplam akıllı telefon satışlarının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor, ancak her yıl bu oranın artması bekleniyor.

Şirket, Coronavirüs salgınının akıllı telefonlar için neden olduğu bastırılmış talebin de 2020’nin üçüncü çeyreğinde satışların artmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bu sadece akıllı telefon satışlarıyla sınırlı kalmayıp şirketin diğer tüketici elektroniği ürün serisiyle alakalı olacak. 2020’de evden çalışma senaryoları norm haline geldiğinden daha büyük ekranlı cihazlar da popülerlik kazanmaya devam ediyor.