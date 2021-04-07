Samsung 2021’in İlk Çeyreğinde Yüksek Kazanç Sağladı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Ondan sonra firma geçtiğimiz ay yeni orta segment Galaxy A serisi cihazlarını sunmuştu. Tabi şirket bu serileri dışında giriş seviyesi başka modelleri birçok pazarda sunmaya devam etmişti.

Şirketin bunca model çıkartıp piyasaya sürmesi satışlarını oldukça arttırmasında fayda sağlıyor. Bununla birlikte şirket çıkardığı her modelini doğru pazarla yönetimi sayesinde satmayı başarabiliyor. Bugün ise ortaya çıkan bilgilere göre şirket 2021 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S21 serisi sayesinde oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde 65 Trilyon KRW yani 58.2 milyar dolar gelir sağlamayı başardı. Kısa sürede oldukça yüksek bir satış rakamına ulaşan şirketin işletme karının 2020 yılına kıyasa %44 bir artık ie 9.3 Trilyon KRW yani 8.3 milyar dolar daha arttırdı. Satış rakamına yıllık olarak baktığımızda ise %17‘lik bir büyüme ön görülüyor. Buna ek olarak şirketin mobil bölümünün sonraki çeyrekte toplam 4 Trilyon KRW (3.5 milyar dolar) kar etmesi bekleniyor.

Şirketin diğer alanlardaki yatırımları ise (TV, ev aletler vs.) analistlerin yorumlarına göre oldukça yüksek oranlarda olacak. Şirketin mobil alanda büyüme göstermesi geçen yıl ki S20 modeline kıyasla bu yıl ki S21 serisinin daha çok satış yapmasına bağlanıyor.