Samsung 2022 Yılında QD-LED Televizyonlar Üretecek!

Güney Kore’li dev Samsung, genellikle akıllı telefon ve diğer cihazlarıyla haber olsa da bugün ortaya televizyon pazarında atacağı yeni adımla gündeme geldi. Bilindiği üzere dünya geneline yayılmış olan Covid-19 virüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Bu nedenle de akıllı cihazların tüketimi ve üretimi oldukça fazla artış gösterdi.

Bunun birlikte LCD TV üretimleri de beklenenden fazla talep edilmeye başladı. Aslında Samsung Display 2020 yılının sonuna kadar LCD TV üretimini sonlandırmayı planlıyordu. Ancak virüs sebebiyle artan bu talep üzerine şirket LCD TV üretimini 2021 Mart ayına kadar üreteceğini açıkladı.

Bunun dışında Samsung Electronics ve Samsung Display yeni bir anlaşma yaparak QD-LED TV modellerini 2022 yılında sunmayı planlıyor. Bu yeni nesil panel üretimi şuan için üretim aşamasına geçmiş durumda değil. Ayrıca istenilen talebi de karşılayamayacak durumda.

Bu yüzden iki şirket LCD talebinin bitmesiyle birlikte bu yeni nesil panellerin üretimine başlayacaktır. Bunun için bu yeni panelleri 2022 yılında görmemiz daha yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Samsung bu yeni QD-LED TV panelleriyle televizyon pazarında liderliğini korumaya devam edecek.