Samsung, 3. Çeyrek 2017 İçin 12.8 Milyar Dolarlık Rekor Kâr Öngördü

Samsung CEO’su Kwon Oh-hyun istifa etti ancak şirket başarılı bir yerde bırakıyor. Şirketin 2017 yılının 3. çeyreğine ilişkin tahminlerinde, 14.5 trilyon dolar Güney Kore işletme karı elde ettiğini ve bu rakamın 12.8 milyar dolar karşılığının olduğunu açıkladı.

Bu kâr, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 47.82 trilyon won’a kıyasla %29.6 artışla 62 trilyon won (54.9 milyar $) gelirden elde edildi. Şirketin Apple‘ı ilk kez aşarak dünyanın en karlı şirketi olması ve sırasıyla 14 trilyon won ve 60 trilyon won kar ve gelir beyan eden son çeyreğe kıyasla gelir ve kârlar da yükseldi.

Elbette şirketin gelirleri geçen yıl zararsız kalmıştı, çünkü Samsung Galaxy Note 7, yalnızca 5 trilyon won’a (4,6 milyar dolar) kâr getirdi ve şirketin değeri 20 milyar dolarlık bir dalışla değer kaybetti.

Şirket o zamandan beri muhteşem bir şekilde iyileşti ve şu andaki başarısı üzerine inşa etmeye devam etmek istiyor görünüyor. Aslında, şirketin hisse fiyatının yükselmesi konusunda bazı analistler 3.080 dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Artan kârlar, çeşitli bellek ve OLED ekranlarının üretiminde lider konumunu güçlendiren şirket bileşenleri bölümünün güçlü mali gösterimi ile büyük oranda ilişkilendiriliyor. Güney Kore devi, akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi olan Apple’ın en büyük tedarikçisi bile olarak her bir iPhone X satışından 110 dolar kadar kazanması bekleniyor.