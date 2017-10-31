Samsung 3. Çeyrekte Rekor Seviyede Kar Bildirdi

Samsung, iki hafta önce ön kılavuzunu açıkladıktan sonra şimdi, 2013 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin resmi kazançlarını açıkladı. Şirket, 14.53 trilyon KRW gelir elde ederken, işletme kârı olarak 13.5 milyar KRW elde etti. Bu, geçen yıla göre büyük bir artış. % 179 büyüme oranı, amiral gemisi mobil cihazlar ve bellek yongalarına olan talep sayesinde gerçekleşti.

Mobil İletişim ve Ağ İşletmeleri bölüm gelirleri, “orta-düşük katmanlı modellerin satış bölümünün yüksek olması nedeniyle” 2016 yılının 3. çeyreğine kıyasla % 18.9 düştü. Samsung, akıllı telefon gönderilerinin Galaxy Note 8 ve Galaxy J 2017 serisinin piyasaya sürülmesi nedeniyle genel olarak arttığını da belirtti. Şirket, yıl sonuna doğru tatil sezonunda talebin daha da artmasını bekliyor.

Üç ayda bir yapılan sonuçlarla birlikte Samsung, Aygıt Çözümleri, Tüketici Elektroniği, BT ve Mobil İletişim bölümlerinin hepsinin yeni yöneticilere kavuştuğunu açıkladı. CFO, şirketin yönetim kurulu başkanı olmak için bu yılın başlarında istifa ederek Bay Kwon’un yerine geçecek.