Yıllarca geliştirildikten sonra, Samsung 360 Round artık resmi. Bu, 360 derecenin aksine VR içeriğini daha profesyonel bir ortamda sağlayabilen 360 derece bir kamera.

Birincisi, 8 çift üstte olmak üzere toplam 17 kamera bulunuyor. Bu, sürükleyici 4K 360° videoları 3D olarak aktarmasına olanak tanır (Gear fotoğraf makinesi bunu yapamaz).

Bir kameradan 360° video izlemeye çalıştıysanız, muhtemelen bunun 2D’de olduğunu fark etmiş olursunuz. Derinlikli bir 3D görüntü oluşturmak için çift kameralar gerekir.

Yüksek kaliteli ses, mekânsal ses için artı 2 harici mikrofon, bağlantı noktası için 6 dahili mikrofon ile birlikte geliyor. IP65 toz ve suya dayanıklılık, kameranın performansınız sulu ve tozlu ortamlarda deneyebileceğiniz anlamını taşıyor.

4,096 x 2,048 piksel 30 fps çekim ile canlı bir yayın yapmak için 32GB RAM ve iki adet (!) Nvidia GTX 1080 Ti grafik kartına sahip bir Core i7-6950X işlemciye ihtiyacınız olacak. İşlemler bu özellikli cihazla çok daha kolaydır; ancak yine de bir i7 CPU ve bir GTX 1080’e (Ti olmayan) ihtiyacınız vardır.

360 kameranın üzerinde bulunan sensörler de oldukça etkileyici özelliklere sahip. 17 kameranın her biri f/1.8 lensli 2MP sensöre (1/2.8″) sahip. H.265’de bir microSD karta (UHS-II gereklidir) veya bir SSD’ye (tercih edilir) kayıt yapabilir.

Kamera 40GB eMMC ve 10GB RAM (LPDDR3) içeriyor. Büyük dosyaları hızlı bir şekilde aktarmak için bir LAN portu ve USB-C çıkışları bulunuyor.

Samsung 360 Round kamera cebinizde taşıyabileceğiniz bir şey değil, yaklaşık 2 kg ağırlığındadır. Fiyat resmi olarak ilan edilmedi, ancak bazı raporlar onu 10.000 $ ‘ın üzerinde olduğunu söylüyor. Fotoğraf makinesi bu ay ABD’de satışa çıkacak ve daha sonra diğer bölgelere yayılmış olacak.