Samsung, çoğu zaman bellek yongası talebindeki artış nedeniyle, çok sayıda rekor kıran çeyreklik ile mükemmel bir 2018 performansına sahipti. Şimdi sonuç azalıyor ve Koreli şirket tarafından yayınlanan 4. çeyrek sonuçları oldukça hayal kırıklığı yaratıyor.

Kısa bir basın açıklamasında Samsung, beklenen konsolide satışların yaklaşık 59 trilyon KRW olduğunu, faaliyet karının ise 10,8 trilyon KRW civarında olacağını söyledi. Bu rakamlar bir önceki çeyreğe göre sırasıyla %38 ve %10 düşerken, yıllık bazda satışlar %28 ve kar %10 düştü.

Şirket, geleneksel olarak ayın son haftasında, çeyreğin ardından tam ayrıntılı sonuçlar bildirdi. Sonuçlar zor görünebilir, ancak Ekim ayında Samsung bu sonuçların beklendiğini ve 2019’un bellek yongası talebinin 2017 öncesi seviyelerine geri dönebileceğini ve zararın daha da artabileceğini de belirtti.