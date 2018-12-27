Ekran üretimi konusunda dünyanın en başarılı firmalarından biri olan Samsung, son yıllarda ekran konusunda etkinliğini iyiden iyiye artırmayı başardı. Markanın en yakın rakibi olan Apple ile yaptığı ekran anlaşmaları da bu konuda bir hayli yol almasını sağladı. Akıllı telefon ve tablet ekranları bir yana, son dönemde yavaş yavaş bilgisayarlar için de ekran üretiminin arttığını gördük. Son olarak markanın CES 2019 fuarında Samsung 4K OLED ekranlı bilgisayarlarını tanıtacağı ortaya çıktı.

Samsung 4K OLED Bilgisayarların Ekranı Nasıl Olacak?

Güney Kore kaynaklarına göre Samsung 4K OLED ekran kullanan bilgisayarlar için geri sayım başladı. CES 2019 fuarında markanın 3 farklı model tanıtacağından söz ediliyor. Bu modellerin en büyük farklarının ise ekran boyutu olacağı bilgisi var.

Donanım kısmında çok farklı özellikler sunmayacak olan serilerde 3 ekran boyutunu da 4K çözünürlükte göreceğiz. 13.3 inç, 15.6 inç ve 14 inçlik panellerin hepsinde Samsung 4K OLED ekranlar bulunacak. Daha önce tanıtımı yapılan 2K çözünürlüklü ekranlara göre daha başarılı olan ekranların, gerçek 4K çözünürlük değeri sunması bekleniyor.

Ekran kısmında başka nasıl bir fark sunulacağı konusunda ise henüz detaylar paylaşılmadı. Sadece ekran konusunda değil, sistem özellikleri konusunda da tam olarak nelerin sunulacağını bilemiyoruz. 4K çözünürlüğe sahip olan bir bilgisayarın içerisindeki sisteminde oldukça güçlü olması bekleniyor.

Amiral gemisi bilgisayar serilerinde yer alacak olan sistem özelliklerini sunması muhtemel olan modellerin en büyük rakibi ise Lenovo ThinkPad X1 Yoga olacak. Şu an için 4K ekranlı tek model olan Lenovo modelinin fiyatına göre daha uygun bir seri sunulması da beklentiler arasında. Tüm bunlar için kısa süre içerisinde düzenlenecek olan CES 2019 etkinliğini beklememiz gerekecek.