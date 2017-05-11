Samsung 5.100 mAh Hızlı Şarj Özellikli Powerbank’i Piyasaya Sürdü

Galaxy S8 ikilisinin piyasaya sürülmesinden iki ay sonra, Samsung‘un web sitesinde yeni bir powerbank (pil şarj ünitesi) çıktı. 59,99 dolar fiyat etiketine sahip ve bu fiyat için Samsung Hızlı Şarj‘ı destekleyen 5,100 mAh gücünde bir powerbank’e sahip oluyorsunuz.

Taşınabilir pil paketi (powerbank) iki adet USB portu ile birlikte gelir. Tam boyutlu bir USB ve bir USB-C. Pakette ayrıca bir microUSB to USB kablosu ve bir microUSB to USB-C adaptörü bulunmaktadır. Samsung, bataryada ne kadar güç kaldığını ve daha kolay taşınması için bir kayış olduğunu gösteren bir LED çubuk koydu. Cihazınız Samsung Hızlı Şarjı‘nı desteklemiyorsa, standart bir 2A çıkışıyla şarj olabiliyor.

Paket, lacivert veya gri renkte ve şu anda yalnızca ABD’de mevcuttur. İlerleyen günlerde ise diğer ülkelerde satışa çıkması bekleniyor. Ürünün tanıtımı ile ilgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.