Samsung, bir yandan yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya bir yandan da amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanacağı yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Fakat markanın sadece bu alanda yer almadığını da biliyoruz. Öyle ki teknoloji başta televizyonlar olmak üzere beyaz eşya teknolojileri konusunda da oldukça ilerde. Kısa süre önce tanıtılan yeni televizyon serisi de bu durumun kanıtı. Marka son olarak Samsung 55Q7F (2018) televizyon modelleriyle kendisini gösterdi. Samsung 55Q7F (2018) televizyonlar neler sunuyor? Ne gibi özelliklerle karşı karşıyayız?

Samsung 55Q7F (2018) Tasarımı

Samsung 55Q7F (2018) televizyonlarının tasarımından söz ederek işe başlamak gerekiyor. Televizyon dünyasında genel olarak tasarımlar değişti. Artık televizyonlar çok daha ince ve ekranının kalınlaşmasına neden olacak parçalar dışarıda farklı bir sistemle beraber kullanılıyor. İşte Samsung 55Q7F (2018) modeli de bu yeni modaya uymuş televizyon serilerinden biri ve çok ince bir ekran kullanıyor. Televizyonların ekran kısmında çok ince çerçeveler kullanıldığı görülüyor.

Çerçevelerin tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi oldukça ince kullanılması ve sonsuz ekran teknolojisini işaret eden sistemlerin kullanılmış olması, görüntü kalitesi konusunda da görüntü genişliği konusunda da Samsung 55Q7F (2018) serisini öne çıkaracak gibi gözüküyor. Yeni akıllı televizyon serisinin ekrandan arka kısmına geçtiğimiz zaman ise fırçalanmış bir siyah yüzey görüyoruz.

Bütünlüğü bozacak hiçbir detayı bulunmayan arka yüzeyin, metalik rengi bulunan bir ayağa bağlandığını görüyoruz. L şeklinde uzayan ayak kısmının ise ön bölüme kadar geldiği ve ön kısımda ise neredeyse ekran boyunca uzanan ince bir destek bölümü görüyoruz. Genel tasarımın oldukça başarılı ve televizyonların çok ince bir kasaya sahip olduğunu ekleyelim. Ekran kısmında da Flat, yani düzey yapının kullanılması dikkat çken bölümler arasında.

Samsung 55Q7F (2018) Teknik Özellikleri

Televizyonların tasarımlarının ardından yeni modelin teknik özelliklerinden söz edelim. Ekran tipi Samsung’un çok sık kullandığı LED olarak karşımıza çıkan televizyonlar 3 farklı boyut ile geliyor. En küçük boyutlarda 55 inç olarak gelen televizyonlar, 65 inç ve 75 inç olarak da alınabiliyor. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi Flat yani düz panel olarak geliyor.

55 inç model için konuşacak olursak, televizyonun 140 cm olduğunu görüyoruz. Çözünürlük desteği ise Ultra HD (4k), yani 3840 X 2160 piksel. Bu değerle beraber yenileme hızı ise 100 Hz olarak açıklandı. Söz konusu görüntü ve Samsung’un ekran teknolojileri olunca, çözünürlüğün dışında daha birçok ayrıcalıklı görüntü teknolojisinin ve desteğinin de görüntü kalitesin maksimuma çıkardığı görülüyor.

HDR desteği bulunan serinin, HDR10+, Q4K HDR Elite, Q HDR 1500 özellik destekleri de bulunuyor. Bu desteklerin dışında ekran görüntü özellikler kısmında da çok önemli teknolojilere yer verildiğini görüyoruz. Ekran için sunulan teknolojilerin isimlerini ise kısaca şöyle ifade edebiliriz;

Ultra Clear Panel

UHD Upscaling

Q | Every View

Contrast Enhancer

Kenar LED Aydınlatma (Edge-lit LED)

Q Color

Q Contrast

Q Display

Ultra Black Elite

10 bit Panel Desteği

QLED with Quantum Dot

Quantum Dot Display

Q | 4K Elite Black

Supreme UHD Dimming

Q Engine

Samsung 55Q7F (2018) bu teknolojilerle beraber iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Bunun dışında televizyonların akıllı seri olduğunu da ekleyelim. Haliyle bu serinin içerisinde bir işletim sistemi yer alıyor. Tizen işletim sistemiyle beraber gelen modelin içerisinde 4 çekirdekli bir işlemci ve Web tarayıcı, Bluetooth, sesli komut, uygulama yükleme, sesle kontrol, oyun modu, sanal asistan gibi destekleri de yer alıyor.

Samsung 55Q7F (2018) TV serisinin içerisinde yer alan hoparlör teknolojisinden de söz edelim. Bu modelde 4.1 ses sistemi yer alıyor. 40 W gücünde olan sistem, içerisinde Subwoofer barındırmakta. Yani dışarıdan bir ses sistemi almanıza pek gerek kalmıyor demek yanlış olmaz. Dolby Digital Plus teknolojisine sahip olan televizyonun, dahili bir de WİFİ bağlantısı sunduğunu da ekleyelim.

Tüm bu özellikleriyle beraber Samsung 55Q7F (2018) modelinin bu yıl içerisinde satışa çıktığını göreceğiz. Ancak fiyat konusunda henüz ülkemiz için net bilgiler bulunmuyor.