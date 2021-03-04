Samsung 5G Bağlantısıyla Yeni Bir Rekor Kırdı!

Güney Kore’li dev Samsung, ürettiği akıllı cihazlar ile teknoloji dünyasında ilk sıralarda her zaman yer almayı başarıyor. Şirket bugün ise 5G bağlantısında elde ettiği yeni bir hız rekoruyla karşımıza çıkıyor. Şirket E-UTRAN teknolojisini kullanarak tek bir cihazda 5.23 Gbps indirme hızı rekoru elde etti.

Bu test Güney Kore’nin Suwon kentinde Samsung Digital City laboratuvarında gerçekleştirildi. EN-DC teknolojisi, 5G hızlarını arttırmak için bir önceki 4G ağlarını kullanıyor.

Yapılan test sırasında Samsung Networks, 800MHz mmWave 5G frekansı ve 40MHz 4G frekansını bir arada kullandı. Şirket bu testi Galaxy S20 4G ve 5G versiyonlarını kullanarak gerçekleştirdi. 5G ve 4G bağlantıları aynı anda kullanıldığında operatörlerin kapsama alanı, verimliliği, güvenirliği ve hızı oldukça iyi artış gösteriyor. 5.23 Gbps tek bir cihazda 4 GB boyutunda bir dosyayı 6 saniyede indirmek demek.

Samsung, 5G bağlantısını radyolarda, yonga setlerinde, çekirdeklerde ve akıllı telefonlarda geliştirmeye devam ediyor. Bu geliştirme sürecinin ilk test 2018 yılında 1.7 Gbps indirme hızıyla başladı. Daha sonra 2019 yılında bu hız 2.65 Gbps‘ye kadar çıktı. 2020 yılında ise 4.3 Gbps olan hız, bugün itibariyle 5.23 Gbps‘ye kadar çıkarıldı.