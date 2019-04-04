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Samsung 5G Destekli Yonga Setleri Üzerinde Çalışıyor!

Teknoloji devi Samsung, kendi 5G yonga setlerini seri üretime geçirdi....

By Muhammed Arslan

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Samsung 5G Destekli Yonga Setleri Üzerinde Çalışıyor!

Yeni mobil bağlantı ağı 5G trendi hızla ilerliyor ve neredeyse teknoloji sitelerinin çoğunda 5G haberlerini görüyoruz. Buna karşılık Samsung, en yeni premium mobil cihazlar için 5G destekli yonga setlerinin seri üretimini duyurdu.

Samsung’un yeni 5G destekli yonga setleri önceden duyurulan Exynos Modem 5100‘i içerecek. Buna ek olarak da yeni bir tek-çip radyo frekansı alıcı-vericisi, “Exynos RF 5500” ve “Exynos SM 5800” ile birlikte gelecek. Tüm bunlar 5G Yeni Radyo (5G-NR) alt-6 gigahertz (GHz) spektrumunu ve eski radyo erişim teknolojilerini destekleyecek.

Exynos Modem 5100 Özellikleri

Tek bir yongada, Exynos Modem 5100, 5G’nin 6GHz ve mmWave spektrumlarından 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA ve 4G LTE ağlarına kadar hemen hemen tüm ağlar için destek taşıyacak.

Samsung 5G Destekli Yonga Setleri Üzerinde Çalışıyor!

Güvenilir ve güç açısından verimli performans elde etmek için Exynos Modem 5100, sırasıyla RF ve tedarik modülatör çözümleri, Exynos RF 5500 ve Exynos SM 5800 ile eşleştirilmiştir.

Exynos RF 5500 Özellikleri

Exynos RF 5500, eski ağları ve 5G-NR alt 6GHz ağlarını tek bir yongada destekliyor. Bu da akıllı telefon tasarımlarına esneklik katacak. Exynos RF 5500, indirmek için 14 alıcı yoluna sahiptir ve 5G ağı üzerinden veri aktarım hızını en üst düzeye çıkarmak için 4×4 MIMO ve daha üst düzey 256 QAM şemasını destekler.

Samsung 5G Destekli Yonga Setleri Üzerinde Çalışıyor!

Exynos SM 5800 Özellikleri

Exynos SM 5800, 2G ila 5G-NR alt 6GHz için düşük güç kaynağı modülatör sağlayıcısıdır. Ayrıca 100MHz’e kadar ET bant genişliğini destekler. Besleme voltajını modemin RF giriş sinyaline göre dinamik olarak ayarlayarak %30’luk bir güç azalması olduğunu gösterir.

Exynos RF 5500 ve SM 5800’ün teknolojileri Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı (ISSCC) komitesi tarafından kabul edildi ve geçen Şubat ayında San Francisco’da düzenlenen ISSCC 2019’da tanıtıldı.

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