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Samsung, 600 Megapiksel Kamera Tasarlıyor!

Samsung, yeni 600 megapiksellik sensörüyle çığır açmayı planlıyor. Yeni tasarımın insan gözünün ötesine geçen bir kamera sensörü olduğu söyleniyor...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy S21

Samsung, her zaman yeni kamera modüllerini ilk piyasaya süren şirket oldu. Samsung, kamera teknolojisi söz konusu olduğunda etkileyici bir ilerleme de kaydetti. Şimdi ise şirketin insan gözünün ötesine geçen bir kamera sensörü yapmak gibi iddialı bir planı var gibi görünüyor.

Daha önce, Samsung Sensör İşinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yongin Park, şirketin insan gözünün ötesine geçebilen ve kamera teknolojisinde 576 megapiksel olduğu söylenen bir kamera sensörü yaratabileceğini ifade etmişti.

Şirketin, kamera çıkıntısını kontrol altında tutmak için ISOCELL piksel gruplama teknolojisini kullanmayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak 600 megapiksel kamerayı görmeden önce 150 megapiksel ve 250 megapiksel gibi sensörleri görmeyi de umuyoruz.

Samsung’un böylesine yüksek megapikselli bir kamera sensörüne odaklanması sadece akıllı telefon fotoğrafçılığı değil, günümüz teknolojisinin de çok ötesinde. Bu sensörün tıp alanı ve tarım gibi başka birkaç kullanım alanı olacağına da inanılıyor.

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Şirket ayrıca akıllı telefonlardan kamera sensörleri kullanım kategorilerini genişletiyor. Şu anda, otonom araçlar (AV’ler), dronlar ve diğer IoT ( Nesnelerin İnterneti) cihazlarını dahil etmek için kamera sensörleri sağlamayı planlıyor.

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KaynakTwitter

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