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Samsung 8 Cihaza One UI 3.0 Beta Desteği Sunuyor

Samsung, Galaxy Note10, Galaxy Note10 Plus, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus akıllı telefon modelleri içişn One UI 3.0 beta arayüzünü başlattı.

Selin Polat

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Samsung 8 Cihaza One UI 3.0 Beta Desteği Sunuyor

Dün Samsung, One UI 3.0 beta programının Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 + da dahil olmak üzere sekiz cihaz için genişletildiğini duyurdu. Note 10 ikilisinin beta programı şu anda Güney Kore’de yayında ve Plus modeli Samsung’un kendi ülkesinde zaten One UI 3.0 beta güncellemesini alıyor.

Beta sürümü N976NKSU1ZTK6 sürüm numarasına sahip ve yeni kullanıcı arayüzü ve özelliklere ek olarak Kasım 2020 Android güvenlik yamasını getiriyor. One UI 3.0 beta hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya gidebilirsiniz.

Güney Kore’de yaşıyorsanız, Samsung Members uygulaması aracılığıyla beta programına katılarak One UI 3.0 beta sürümünü deneyebilirsiniz.

One UI 3.0 beta sürümüne sahip olduğu onaylanan cihazların geri kalanı Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e ve Galaxy S10 +. Güney Koreli birimler önce beta güncellemesini alacak, ancak yakında diğer ülkelere de ulaşmasını bekleyebilirsiniz.

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KaynakGsmarena
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