Samsung A Serisi Cihazlarına Nisan 2021 Yamasını Sunuyor!

Bilindiği üzere Nisan 2021 güvenlik yamasını Android akıllı telefon pazarında cihazlarına sunan ilk şirket Samsung olmuştu. Şirket bu yamayı ilk günden beri daha fazla genişleterek üç hafta içinde birçok Galaxy akıllı telefonu ve tabletine sunmayı başarmıştı. Bugün ise firmanın güncellemeyi Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A70 modellerine sunduğu ortaya çıktı.

Üç adet Galaxy A serisi cihazını da gelen güncellemenin ilerleyen günlerde daha da fazla Galaxy akıllı telefon ve tablete gelmesi bekleniyor. Ayrıca eğer bu üç A serisi cihazdan birisine sahipseniz telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Yama şuan içi ülkemize gelmemiş olsa da önümüzdeki haftaya kadar geleceği tahmin ediliyor.





Yeni Nisan 2021 güvenlik yaması Galaxy A20 için Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Özbekistan’da ki SM-A205FN model numaralı cihazlara gönderilmiş durumda. A205FNXXSABUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme Güney Kore pazarında ki Galaxy A20 için A205SKSU7BUD2 sürüm numarasıyla geliyor.

Güncelleme Galaxy A30 (SM-A305F) için ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde A305FDDS6BUD4 sürüm numarasıyla sunuluyor. Galaxy A70 (SM-A705FN) için, A705FNXXS5DUD1 sürüm numarasıyla Ukranya’da sunulmuş durumda. Cihazın Çin pazarındaki versiyonuna ise A7050ZxS5DUD1 sürüm numarasıyla geliyor. Güncelleme şuan bu ülkelere sunulmuş durumda ancak ilerleyen günlerde yazılımsal bir hata olmazsa güncellemenin daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor.