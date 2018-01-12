Samsung CES 2018 sırasında Katlanabilir Ekranlı Samsung X ne zaman çıkacak açıkladı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler. Samsung‘un katlanabilir ekranlı telefonu hakkında son iki günde son iki ay duyduğumuzdan daha fazla şey duyuyoruz. Samsung‘un telefonu gerçekten CES 2018 fuarında ilgili ortaklara gösterdiğini açıkladı. Kabul edelim Samsung bunu bir önceki CES’de de yapmıştı. Ancak bu kez farklı. Çünkü söylentilere göre telefon en azından donanım açısından bakıldığında bu kez 2018 Kasım ayında seri üretime hazır olacakmış.

Samsung, hem kıvrılma hem de dış kaplama prototiplerini getirdi. Ancak katlandığında daha yüksek kavisli olması dolayısıyla artan dayanıklılığa ihtiyaç duyması nedeniyle bir sonraki neslin telefonları için dışa katlama türünü muhafaza edecek. “Katlanabilir ekran” teriminin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız aşağıdaki fotoğraflardan fikir edinebilirsiniz. Açık haliyle gerçek ekran boyutun gelince kaynaklar videolara göre 7.3 inç ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Merak etmeyin ekran katlandığında cebinize sığacak ancak açıkken bu biraz zor.

Samsung geçen yıla oranla özel toplantıya daha fazla müşteri çekti. Ocakta yapılan CES toplantısından bir kişi telefonun gelişiminin neredeyse tamamlanmış gibi göründüğünü söylüyor. Özellikleri ve bu ürünün fiyatı hakkında daha fazla bilgi almak için şimdilik beklemek zorundayız. Ucuza gelmeyecek gibi bir tahminimiz var.