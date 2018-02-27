Samsung‘un Galaxy S9 ve biraz daha güçlü olan kardeşi S9 Plus için daha yüksek bir fiyat standardı belirlenebileceği söylentilerine rağmen satışların S8 satışlarını geçeceğini düşünüyor.

Amiral gemileri için maliyetler aslında neredeyse aynı kaldı. Bununla birlikte ABD fiyatları benzer olsa da, Avrupa’daki müşterilerin yeni Samsung üst düzey modellerinden herhangi biri için 850 € ile 950 € arasında ödeme yapması gerekecek gibi görünüyor.

Yine de Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus satışlarının yıl boyunca Galaxy S8 ve S8 Plus satışlarından daha iyi olacağına inanıyor. DJ Koh’un açıklamalarının ardındaki mantık, 2018 amiral gemisinin çok daha erken tanıtılmış olması daha fazla satış zamanı sağlayacak.

Galaxy S9, Galaxy S8‘e göre yılın başında piyasaya çıkıyor ve talebi güçlendirmek için çeşitli pazarlama stratejileri planladıkça genel sayıların daha iyi olacağına inanıyorum.

-DJ KOH

Şu anda Samsung‘un yeni amiral gemileri Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da ön sipariş için hazır durumda. Ancak en erken 16 Mart’a kadar gönderilmeyecekler.

Sizce de Samsung S9 modelleri S8 satışlarını geçebilir mi?