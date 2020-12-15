Samsung, Adeta Katlanabilir Telefon Sektörüne Hükmediyor!

Samsung, 2020 yılında katlanabilir akıllı telefon pazarında net bir hakimiyet elde etti. Şirket, bu yıl yüzde 90’ın üzerinde bir pazar payına sahipti. Yine de, katlanabilir telefon pazarının gelecek yıl daha da büyümesi beklendiğinden 2021’de büyük değişikliklerin olması bekleniyor.

Bir rapora göre Samsung‘un katlanabilir ekran paneli sevkiyatları 2019’a göre yüzde 454 artarak 2020’de 3,1 milyon adede yükseldi. Bu rakamın, 462 milyon ABD Doları değerindeki tahmini sevkiyatlarla birlikte önümüzdeki yıl yüzde 394 daha artması bekleniyor. Özellikle, bu rakamlar, Huawei’ye karşı ABD yaptırımları nedeniyle şirketin 2020’nin 4. çeyreğinde gelmesi beklenen Mate X2‘yi piyasaya sürmesini engelleyen ilk tahminlerden daha düşük.

Büyük bir rakibin olmaması nedeniyle, Güney Koreli teknoloji devi bu yıl yeni lansmanlarla pazara hakim oldu. Şirket, 2020 yılında hem sevk edilen birimler hem de gelir açısından yılın en çok satan katlanabilir telefonlarından ikisi olan Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2‘yi piyasaya sürdü. Panel tedariki bazında Galaxy Z Fold 2, yüzde 65 pazar payı ile pazara öncülük etti ve onu yüzde 27 pazar payı ile Galaxy Z Flip 5G izledi.

Ayrıca rapor, şirketin amiral gemisi Note serisi yerine katlanabilir Z serisine daha fazla odaklandığını belirtiyor. Önümüzdeki yıl, Samsung’un muhtemelen Z serisi telefonları ve ilgili 2. nesil yinelemelerini içerecek en az 3 katlanabilir cep telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor.