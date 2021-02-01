Samsung Akıllı Ev Cihazlarını Güncellemeye Başladı!

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy S21 serisini tanıttığı etkinlikte Google ile işbirliğini genişlettiğini açıklayarak bazı Google hizmetlerini One UI‘nin bir parçası haline getirmişti. Bu hizmetler Google Discover Feed ve Google Mesajları olmuştu. One UI 3.1 güncellemesi alan akıllı telefonlarda kullanılabilen bu hizmetler yerel hale getirilmişti.

Şirketin One UI 3.0 güncellemsini piyasaya sürmesiyle birlikte SmartThings tabanlı akıllı ev kontrol menüsü de sunulmuştu. Ancak firma yeni One UI 3.1 güncellemesiyle birlikte Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarını genişletti.

Yani One UI 3.1 güncellemesi alan akıllı ev cihazları Google Assistant desteği ile birlikte çeşitli işlevler yapabilir duruma geldi. Google Pixel cihazınız varsa Samsung‘un akıllı ev cihazlarına erişebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıca akıllı ev cihazlarınızı telefonunuzdan açıp veya kapayabilirsiniz.

Bu akıllı ev kontrolü şuan için sadece One UI 3.1 güncellemesi alan cihazlarda ( Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus ) geçerli durumda. Yeni güncellemenin önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza sunulması bekleniyor.