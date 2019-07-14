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Samsung Akıllı Gözlük Üzerinde Çalışıyor

Samsung Akıllı Gözlük patent görselleri yayınlandı. Samsung Akıllı Gözlük ne zaman satışa çıkacak? Yeni gözlük içerisinde olması beklenen teknolojiler neler? Tüm detaylarıyla yeni gözlük ve merak edilen patent görselleri.

By İbrahim Kızılırmak

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Samsung Akıllı Gözlük

Google’ın akıllı gözlük sektörüne giriş yapmasıyla beraber bu alanda yeni bir kategori karşımıza çıkmıştı. Giyilebilir ürün kategorileri içerisinde bambaşka bir yeri olan akıllı gözlükler için çok fazla alternatif olduğunu söylemek ise pek mümkün değil.

Bu alanda Google’ın üstünlüğü ve tek el olmasının dışında çok fazla gelişme yok. İşte son gelen haberler ise bu durumun değişeceğini gösteriyor. Öyle ki ortaya çıkan son haberlere göre Samsung Akıllı Gözlük modeli üzerinde çalışmalar başladı. Yeni bir Samsung Akıllı Gözlük geliyor ve bu kez çok daha iddialı bir seriyle karşı karşıya kalacağız.

Samsung Akıllı Gözlük Neler Sunacak?

Google’a rakip olarak geleceği düşünülen Samsung Akıllı Gözlük için ilk detaylar patent görsellerinde ortaya çıktı. Patent görsellerinde yer alan detaylara göre yeni gözlükler oldukça kalın çerçevelere sahip olacak.

Bir güneş gözlüğü formunda olan akıllı gözlük, kalın çerçeveleri sayesinde elektrik devrelerini de kolayca barındırabilecek. Normal bir güneş gözlüğü olarak değerlendirilebilecek olan gözlüğün üzerinde yer alan sensörler dikkat çekecek.

Bu sensörlerden anladığımız gözlük, sürekli olarak kullanıcının gözünü çevirip çevirmediğini kontrol edecek. Muhtemelen kullanıcının göz hareketlerini izleyen bir sensör sistemi sunulmuş olacak. Sadece gözlüğü kullanırken değil, kullanılmadığı durumlarda da bu sistemin etkisi oldukça fazla olacak.

Samsung Akıllı Gözlük

Gözlük kullanılmadığı zaman sensörler bunu algılayabilecek. Sensörlerin durumu algılamasının ardından gözlük güç tasarruf moduna geçecek. Bildirimler toplanacak ve maksimum oranda güç tasarrufu sunulacak. Çünkü o an için gözlüğün kullanılmadığı algılanacak.

Bunun dışında Samsung Akıllı Gözlük için daha ne gibi teknolojilerin sunulacağı da kesin değil. Özellikle katlanabilir bir yapıda, standart kullanım için gözlük sunulması büyük bir avantaj. Bu gözlüklere yeni özellikler eklenmesi ve akıllı telefonlar gibi gözlüklerinde özel bir işletim sistemine sahip olması da beklenen durum.

Yeni akıllı gözlüklerin işletim sistemi kısmında nasıl bir teknolojiye yer verileceğini ve bu teknolojinin Google’a karşı nasıl bir üstünlük sağlayacağı da merak konusu. Şimdilik sadece patent aşamasında olan teknolojinin detayları ortaya çıkmaya başladıkça sitemizde yer vereceğiz.

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