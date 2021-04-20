Samsung, Akıllı Telefon Pazarında Yine Birinci Sırada!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy S21 serini daha sonra Mart ayında da yeni orta segment A serisi cihazlarını piyasaya sunmuştu. Şirket yılın ilk çeyreğinde amiral gemisi Galaxy S21 serisinde oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşmış bunu Mart ayında sunduğu yeni orta segment A serisi ile ikiye katlamıştı.

Şirket virüs sebebiyle artan talebi karşılamak için üretimi arttırmış ve böylelikle satış rakamlarını da katlamış oldu. Bugün Strategy Analytics tarafından yayımlanan bir rapora göre şirket 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarında lider konumunda yer alıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olarak nitelendirilen Samsung, yılın ilk çeyreğinde satışlarını %32 oranında arttırdı.

Bu %32‘lik oran yaklaşık 77 milyon adede denk geliyor ve şirket bu oranı Mart ayının sonuna kadar elde etmeyi başarmış durumda. Şirket böylelikle tüm akıllı telefon pazarının %23‘ne sahip. Ayrıca dünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsü nedeniyle akıllı telefon satışı 2021 yılının ilk çeyreğinde 340 milyona ulaşarak geçen yıla göre %24 oranında büyüme gösterdi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi artan talepten uygun fiyatlı yeni orta segment A serisi cihazlarda şirkete oldukça fazla olumlu getiri sağladı. Şirket bu cihazlarının 5G‘li versiyonunu da sunmaya başlayınca satış rakamları daha da fazla artarak ilk çeyrek rakamlarına katkıda bulundu. Yayımlanan raporda Apple ise ilk çeyrekte 57 milyon adet ile listenin ikinci sırasında yer aldı.