Samsung Android 10 Güncelleme Tarihleri – Tam Liste

Samsung Android 10 güncellemeleri için beklenen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir haber açıklanmış ve Samsung’un akıllı telefonları arasında yer alan Galaxy S8 ile Galaxy Note 8 modellerinin güncellemeleri alamadığı açıklanmıştı. Şimdi ise Samsung Android 10 güncelleme listesi ortaya çıktı.

Android 10 güncellemelerini alacak olan cihazların ortaya konulduğu liste, aynı zamanda güncellemelerin ne zaman yayınlanacağını da ortaya çıkarmış oldu. Android 10 güncellemeleri için merak edilen detaylar ve güncelleme takvimine geçelim.

Samsung Android 10 Güncelleme Takvimi

Resmi olarak açıklanan güncelleme takvimine göre sadece akıllı telefonlar değil, belli başlı tablet modelleri de güncelleme alacak. Liste ise şöyle:

Galaxy Note 10 Plus – Ocak 2020

Galaxy Note 10 – Ocak 2020

Galaxy S10 Plus – Ocak 2020

Galaxy S10 – Ocak 2020

Galaxy S10e – Ocak 2020

Galaxy Note 9 – Ocak 2020

Galaxy A30 – Ocak 2020

Galaxy A80 – Mart 2020

Galaxy S9 Plus – Nisan 2020

Galaxy S9 – Nisan 2020

Galaxy A9 2018 – Nisan 2020

Galaxy A7 2018 – Nisan 2020

Galaxy A50 – Nisan 2020

Galaxy A70 – Nisan 2020

Galaxy Tab S6 – Nisan 2020

Galaxy A10s – Mayıs 2020

Galaxy A20 – Mayıs 2020

Galaxy A10 – Mayıs 2020

Galaxy A30s – Mayıs 2020

Galaxy J6 – Haziran 2020

Galaxy A20s – Haziran 2020

Galaxy J6 Plus – Temmuz 2020

Galaxy J8 – Temmuz 2020

Galaxy Tab S4 10.5 – Temmuz 2020

Galaxy Tab S5e – Temmuz 2020

Galaxy Tab A8 2019 – Ağustos 2020

Galaxy Tab A 10.1 2019 – Ağustos 2020

Galaxy Tab A 10.5 – Eylül 2020

Samsung Android 10 güncelleme takvimi için açıklanan tarihler bu şekilde. Bu tarihlerde de görebileceğiniz gibi kesin bir gün açıklaması yok. Buna karşın güncellemelerin kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.