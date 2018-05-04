Samsung, Mayıs ayı için olan Android güvenlik düzeltme ekini telefonlarına dağıtmaya başladı. Bu son yamayı alan ilk Samsung cihazı Galaxy J2 Pro (2018) oldu. Güncelleme şu anda Bangladeş ve Asya ülkesindeki cihazlarda indirilebilir durumda.

Güvenlik dışında başka değişikliklerin güncellemenin bir parçası olup olmadığı konusunda şu anda bilgi yok. Sunucudan çıkış yapması göz önüne alındığında güncelleme bildiriminin cihazınızda görünmesi biraz zaman alabilir, bu yüzden sabırlı olun.

Bununla birlikte merak ettiğimiz şey, bu erken güvenlik düzeltme güncellemelerinin gerçekte en son güvenlik düzeltmelerini içerip içermediğidir.

Yakın zamanda yayınlanan bir raporda Android üreticilerinin, cihazın en son güvenlik düzeltme ekini çalıştırdığı gibi görünmesi için eski güncellemelerdeki tarihi değiştirerek tüketicileri sıklıkla aldattığını öne sürdü. Samsung da güvenlik güncellemeleriyle yalnızca gününü değiştiren numaralardan biri olan OEM’leri nitelendirmediyse de şirketin bazen bunları yapmayı seçmesi olasıdır.

İşin daha ironik tarafı ise bundan emin olmak için hiçbir yol yok.