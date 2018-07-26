Android güncellemeleri konusunda birçok firma geri planda kalıyor. Güncellemeler için çok hızlı bir yayın süreci olmuyor ve haliyle güncellemelerin akıllı telefonlarda kullanılması epey uzun sürüyor. Android Oreo’nun yayınlanmasının üzerinden çok uzun bir süre geçmesine rağmen, hala %10 kullanım oranında orana sahip olmasının en büyük nedenlerinden birisi de bu. Öyle ki yeni akıllı telefonları saymazsak, kullanım oranları eski modeller için oldukça düşük. Güncellemeler konusunda biraz daha yavaş ilerleyen markalardan biri olan Samsung ise bu durumu değiştirecek gibi gözüküyor. Açıklamalara göre Samsung Android Oreo güncellemeleri alan yeni modeller göreceğiz.

Samsung Android Oreo Güncellemeleri Hangi Modellere Gelecek?

Şimdiye kadar markanın yeni seri akıllı telefon modelleri için güncellemeler yayınladığını gördük. Yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri ve bir nesil öncesinin amiral gemisi akıllı telefon modelleri için güncellemeler yayınlanmıştı.

Samsung Android Oreo haberine göre bu kez eski seriler için güncellemeler gelecek. Sadece amiral gemisi akıllı telefon modelleri konusunda değil, orta segment modeller içinde yeni Android güncellemelerinin geleceği konusunda bilgiler ortaya çıktı. Aslında şu an için bu bilgilerin resmi olduğunu söylemek mümkün değil.

Samsung Android Oreo güncellemesi konusunda bilgiler Hindistan kaynaklı belgelerle beraber ortaya çıktı. Bu belgelerin Samsung markasına ait olduğunu gösteren işaretler var ancak bunun için henüz doğrulama yok. Belgelere göre güncelleme alacak olan modeller ise şöyle;

Galaxy On7(2018)

Galaxy On7 (2016)

Galaxy A9 Pro

Galaxy C9 Pro

Galaxy On5(2016)

Galaxy C7 Pro

Galaxy J7 2017

Galaxy J7 Neo

Bu modeller için güncellemelerin geleceği ortaya çıkmış durumda. Fakat güncellemelerin ne zaman geleceğine ilişkin bilgileri elde etmenin mümkün olmadığını da ekleyelim. Android P güncellemesi için ise şimdiden hazırlıkların başladığını da belirtelim. Android P güncellemesini alacak modellerin hangileri olacağı konusunda da kısa süre sonra açıklamaların ortaya çıkması bekleniyor. Şimdilik yeni modeller için detaylar bu şekilde. Güncellemelerden sonra daha detaylı açıklamaları yapacağız.