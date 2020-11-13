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Samsung, Apple İçin İşlemciler Üretiyor!

Apple, işlemci siparişlerini Samsung'a kaydırabilir. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Apple

Apple, Apple Silicon’un bir parçası olarak yeni M1 işlemciyi şimdiden duyurdu ve bununla birlikte, Mac cihazları için kendi işlemcilerine geçiş sürecini resmen başlattı. Bu, Samsung Electronics‘e de yardımcı olabilecek bir hareket gibi görünüyor.

Business Korea üzerinden gelen bir rapora göre, Güney Koreli Samsung’un M1 işlemcilerin üreticisi olma ihtimali var. Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, Samsung yaklaşık beş yıl sonra da Apple için işlemciler üretebilecek.

Şu anda, M1 işlemciler Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ) tarafından üretiliyor. Ancak şirket, süre sipariş hacmi talebini karşılamakta güçlük çektiği için bazı siparişleri Samsung’a kaydırabilir.

Samsung Apple

Yeni piyasaya sürülen M1 işlemcinin 5nm işlemi kullanılarak yapılmış olması ve TSMC ve Samsung’un şu anda dünyada 5nm yonga üretme yeteneğine sahip tek şirket olması da oldukça dikkat çekici.

M1 işlemci çekirdeği, ağır işler için dört yüksek performanslı çekirdek ve düşük öncelikli görevler için dört yüksek verimli çekirdek içeren sekiz çekirdekli bir düzenlemeye sahip.

Ayrıca grafikler ve yapay zeka işleme için özel bir devreye sahip. Bellek yongaları da işlemcinin yanında aynı yonga seti içinde yer alıyor, bu da daha iyi bir hız sağlıyor.

Apple Silicon‘un M1 işlemcisiyle çalışan Mac cihazlarının, şirket tarafından önceki Intel tabanlı modellerden üç buçuk kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Apple’a göre grafik hızı da beş kat daha hızlı olarak çalışıyor.

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KaynakBusiness Korea
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