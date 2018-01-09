Askerler için telefon kullanımı serbest oldu! Askerlerimiz için en ideal Samsung cep telefonlarını listeledik.

Samsung E1050 modeli askerler için en iyi tuşlu telefon olmaya aday! Kısaca özelliklerine ve fiyatına değinelim.

Samsung E1050

Fiyatı oldukça ucuz ve sadece 93 TL (N11 fiyatı). Hepsiburada fiyatı (149 TL) ve benzeri alışveriş sitelerinden kolayca sipariş verebilirsiniz. Samsung E1050 özellikleri askerler arasında bu telefonu en kullanılabilir hale getiriyor. 107,5 x 45,4 x 13,4 mm ölçülerine ve sadece 67 gram ağırlığına sahip cep telefonu T9 mesajlaşma özelliği sunuyor. Bilenler bilir, bu özellik tuşlu telefonlarda daha kolay mesaj yazma imkanı tanır.

Samsung E1050 model cep telefonunda hem polifonik hem de mp3 olarak melodi seçimi yapabiliyorsunuz. 1.43″ ekran boyutu ve 128×128 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Bu telefon sadece arama ve mesajlaşma için kullanılacağından dolayı ekran çözünürlüğü sizin için önemli bir unsur olmayacaktır.

İçerisinde bir kaç tane java oyun ve duvar kağıtları barındıran cihazın aynı zamanda 1000 kişi kapasiteli telefon defteri hafızası bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında takvim, not defteri, kronometre, süre ölçer, alarm, saat, döviz çevirici ve 2g bulunuyor.

Samsung 1205

Üstteki model ile benzer özelliklere sahip bir diğer asker telefonu modeli Samsung 1205. 104 TL fiyat etiketi ile n11’den hemen satın alabilirsiniz.

Başlıca özellikleri arasında Mp3 çalabilme ve aynı zamanda telefonun melodisi olarak kullanabilme bulunuyor. 108,0 x 45.0 x 13,5 ölçülerinde ve sadece 66 gram ağırlığında bir cep telefonu kullanıyor olacaksınız. Kolay taşınabilir ve oldukça hafif.

En çok kullanılacak özelliklerinden biri de Dahili FM radyosunun olması. Tasarım anlamında da oldukça başarılı cihaz üstteki model ile kıyaslanabilir ve benzer fiyat yapısındadır. Bir askerin tercih edeceğini düşündüğümüz bir model ve tercihinizi bu telefondan yana da kullanabilirsiniz.

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