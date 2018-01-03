Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S9 için DeX İstasyonunu modifiye edebileceği yönündeki söylentiler dolaşırken, şirket DeX Pad terimi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne ticari marka talebinde bulunmak için noel tatilini kullandı.

29 Aralık‘ta başvuruda bulunan firma, önümüzdeki hafta CES etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenen ama son gelen bilgilere göre Dünya Mobil Kongresinde piyasaya sürülecek olan Galaxy S9 modeli ile birlikte sunacak Dex Pad’i. DeX Station daha çok dock a benzerken, yeni cihaz uyumlu cihazın üzerine serilebileceği bir touchpad olması bekleniyor. Cihazların birbirleri ile aralarındaki bağlantı henüz belli değil. Kablolu olarak mı iletişim kuracaklar yoksa Samsung’un üzerinde çalıştığı kablosuz teknolojisini mi kullanacak?

Cihaz, Dex Station’un Galaxy S8 ile birlikte ön sipariş paketlerinde sunulması gibi Galaxy S9 ön siparişlerinde de sunulabilir. Eğer fiyatlandırma benzer olursa yeni cihaz için 150$ fiyat etiketini düşünebiliriz.

Dünya Mobil Kongresi 26 Şubat – 1 Mart tarihleri ​​arasında, CES ise 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında düzenlenecek. Bu nedenle yakında Dex Pad‘i görebileceğiz.